26 de octubre de 2026 Inicio
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"Lágrimas de libertario", la oposición argentina celebró la reelección de Lula da Silva en Brasil

Todo el peronismo, la izquierda y el radicalismo festejaron en redes sociales que el presidente brasilero acumuló el 51,76% de los votos y venció al senador Flávio Bolsonaro.

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Lula da Silva y Sergio Massa.

Lula da Silva y Sergio Massa.

X @SergioMassa
Lula da Silva y Axel Kicillof.

Lula da Silva y Axel Kicillof.

X (@Kicillofok)

2"Del lado Lula de la vida", "Nunca hay que rendirse", "Lulazo", "Enorme Lula", "¡La esperanza volvió a ganar en Brasil!" y "Lágrimas de libertario" fueron algunas de las frases que dirigentes de todo el peronismo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el Partido Socialista usaron para festejar la cuarta presidencia de Lula da Silva en Brasil.

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Con el 99,89% del escrutinio, el mandatario brasilero acumuló el 51,77% de los votos y el candidato del Partido Liberal, el senador Flávio Bolsonaro, perdió con el 48,23%; de acuerdo a los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

"La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", elogió el exministro de Economía, Sergio Massa, y completó: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento".

La diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau, que viajó a Brasil como parte de la delegación invitada por el Partido de los Trabajadores sostuvo en X: "Enorme Lula".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó de "histórica" la noche electoral. "Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", apuntó el mandatario provincial.

"No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad", celebró el economista. Su ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, resumió la victoria en una sola palabra: "Lulazo".

El exgobernador de San Juan y senador, Sergio Uñac, felicitó a Lula da Silva "por la reelección y un gran reconocimiento al pueblo brasileño por una nueva jornada democrática".

"Brasil eligió el sentido común: trabajo, producción, desarrollo y defensa de la soberanía", enumeró el precandidato a presidente y deslizó: "Tenemos mucho por construir juntos, por una América Latina más integrada y con oportunidades para todos".

La senadora de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz celebró la victoria del PT y criticó al presidente argentino Javier Milei: "¿Viste, Milei? ¡No hay motosierra que pueda destruir la esperanza de un pueblo! ¡La derecha no es invencible y esto recién empieza!".

"Brasil eligió producción, trabajo y justicia social. Ahora nos toca a los argentinos despertar", concluyó la legisladora e indicó: "¡Argentinos y argentinas, es hora de volver a organizarse y salir a construir una alternativa! ¡Con unidad, militancia y el pueblo como protagonista, vamos por una Argentina más justa!".

La diputada cordobesa Natalia de la Sota definió que "la mayor hazaña" del presidente reelecto fue "haber conquistado, con humildad, coraje y patriotismo, el corazón de su pueblo". "Que su ejemplo nos inspire", deseó.

Mientras que el senador Wado de Pedro describió a Lula como "guerrero del pueblo brasilero" y aseguró que "se renueva la esperanza" con su victoria.

"La voluntad y la movilización popular hizo que Lula vuelve a ser el presidente de todos los brasileños y brasileñas", afirmó el legislador y completó: "La elección en Brasil refleja que la fuerza de la sociedad puede torcer el rumbo de la historia".

La UCR y la Coalición Cívica pidieron que el Gobierno enmiende su relación con Brasil

Por su parte, el diputado por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro felicitó al mandatario reelecto, describió la jornada electoral como "una remontada electoral histórica" y criticó al presidente Javier Milei por los ataques a su par brasilero durante la campaña electoral de Bolsonaro.

"Es tiempo de que Javier Milei y el Gobierno nacional actúen con responsabilidad y reconstruyan de manera urgente una relación bilateral madura con nuestro principal socio comercial, priorizando los intereses de la Argentina, el fortalecimiento del Mercosur y todo lo que nos une a este pueblo hermano", pidió Ferraro en X.

El diputado radical Martín Lousteau se sumó a la exigencia, además de felicitar a Lula. "Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos", apuntó el legislador en la misma red social.

La izquierda celebró la victoria de Lula da Silva en Brasil

El diputado santafesino del Partido Socialista Esteban Paulón celebró con una foto y un emoji de corazón junto al nombre de Lula da Silva. "Lágrimas de libertario" se lee en la taza con la que posó para la cámara.

Los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman también celebraron el triunfo del PT en el país vecino. "Producto de una gran movilización popular motorizada por la juventud, Lula derrotó a Bolsonaro", apuntó la legisladora este domingo.

"Fracaso de la escandalosa injerencia de EE.UU. Lloran Trump y Milei", chicaneó Bregman en X.

"Ni Trump ni Meta con sus extorsiones pudieron contra la movilización popular. Esa es una de las lecciones de la victoria electoral de Lula y la derrota de Bolsonaro", sostuvo Del Caño en la misma línea que su compañera de militancia.

El legislador agregó: "La alegría de gran parte del pueblo brasilero tiene que transformarse en una movilización independiente para barrer de Brasil y todo el continente los planes del imperialismo, la gran patronal y la ultraderecha".

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