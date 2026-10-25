26 de octubre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof celebró la reelección de Lula da Silva en Brasil: "Es un triunfazo heroico, el pueblo reaccionó"

El gobernador bonaerense destacó la victoria del presidente del país vecino, quien se impuso en el balotaje sobre Flávio Bolsonaro. "Se puso al hombro la remontada", remarcó.

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Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil después de imponerse en el balotaje contra Flávio Bolsonaro y remarcó que se trata de un "triunfazo heroico". Además, destacó que "el pueblo reaccionó" después de que el derechista terminara como líder en la primera vuelta.

Lula da Silva y Sergio Massa.
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En diálogo con Radio 10, Kicillof subrayó la victoria de Lula en el país vecino y elogió su campaña electoral: "Una alegría infernal. Es un triunfazo épico y heroico. Se veía una remontada y que estaba teniendo efecto que Lula en los dos debates estuvo realmente muy bien y Bolsonaro fue Bolsonaro. En las calles se vio la movilización y el trabajo en las redes. Fue una gran remontada. Es la fuerza, la voluntad, la inteligencia y la generosidad de Lula en esto".

En tal sentido, recordó la complejidad de los comicios para el líder del Partido de los Trabajadores. "El primer mensaje es de alegría porque se hizo con muchísima felicidad y sin resignación. No hay que resignarse, hay otro camino. Cuando la primera vuelta dio de esa manera, algunos pensaron 'ya está, hay que tirar la toalla'. El método más estadístico y las proyecciones marcaban esto como imposible, pero el pueblo reaccionó", expresó.

Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

En tanto, señaló el impacto del resultado en el mandatario argentino, Javier Milei, además de otros referentes de la derecha: "Hay un enorme mérito de Lula. Gobernó en favor de la gente, se puso al hombro la remontada y también Milei tiene mérito porque los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra ni los insultos. Ganó Lula pero perdieron Milei, Trump y los tecnomagnates".

Por último, manifestó que programó una visita a Brasil, aunque todavía no la confirmó. "Tenía planeado algún viaje más allá de la cuestión electoral, pero ahora hay que ver cómo se desenvuelve esta situación", marcó.

Axel Kicillof: "Una noche histórica, un futuro mejor"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, calificando la jornada como "una noche histórica" que abre las puertas hacia "un futuro mejor".

A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó su firme apoyo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y destacó el valor democrático de la decisión del pueblo brasileño.

"Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", manifestó Kicillof en su mensaje. Y concluyó: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!"

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