Cristina Kirchner felicitó a Lula Da Silva por su victoria: "Hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre"

Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en felicitar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva tras la jornada del balotaje en Brasil, en la que el líder del Partido de los Trabajadores se impuso en su séptima elección presidencial. Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral", expresó.
En su mensaje, destacó la participación masiva del pueblo brasileño, al que comparó con un “17 de Octubre electoral”, y celebró que Lula haya sabido despertar en sus compatriotas el sentimiento y la convicción necesarios para ganar la contienda. Su saludo se sumó a la cadena de reacciones políticas que generó la definición electoral en el país vecino, marcada por una fuerte polarización y expectativas regionales.
El saludo de la exmandataria se sumó a las decenas de mensajes que distintos referentes del arco político enviaron al presidente reelecto, tras la jornada del balotaje en Brasil. La victoria del líder del Partido de los Trabajadores generó una inmediata ola de reacciones en la región, donde dirigentes de diversos espacios celebraron el resultado.
Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en balotaje
El líder del PT y actual mandatario obtuvo el 51,75% de los votos frente al 48,5% del candidato de la ultraderecha, en una elección muy pareja que refleja a una sociedad muy dividida.
Más de 158 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.
La campaña estuvo atravesada por diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad y las políticas sociales. Lula buscó defender la continuidad de su gestión, con énfasis en la inversión pública, los programas sociales y los derechos laborales. Flávio Bolsonaro, en cambio, centró sus propuestas en el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción del gasto estatal y una agenda económica de mayor austeridad.
Tras una reñida elección, Luiz Inácio Lula da Silva a sus 80 años volvió a consolidar un modelo de país y de región, convocando a las mayorías, movilizando a su base social y transmitiendo esperanzas junto con expectativas de futuro. Su triunfo en el balotaje no solo reafirmó su liderazgo dentro de Brasil, sino que también proyectó un mensaje hacia América Latina, donde su figura se asocia con la defensa de la integración regional y la búsqueda de un horizonte común de desarrollo.