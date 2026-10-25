Cristina Kirchner felicitó a Lula Da Silva por su victoria: "Hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre" La expresidenta se expresó en redes sociales y celebró las elecciones presidenciales de Brasil. En su mensaje, destacó la participación masiva del pueblo brasileño y celebró que Lula haya sabido despertar en sus compatriotas el sentimiento y la convicción necesarios para ganar la contienda. Por Agregar C5N en









Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril. Redes sociales

Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en felicitar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva tras la jornada del balotaje en Brasil, en la que el líder del Partido de los Trabajadores se impuso en su séptima elección presidencial. Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral", expresó.

En su mensaje, destacó la participación masiva del pueblo brasileño, al que comparó con un “17 de Octubre electoral”, y celebró que Lula haya sabido despertar en sus compatriotas el sentimiento y la convicción necesarios para ganar la contienda. Su saludo se sumó a la cadena de reacciones políticas que generó la definición electoral en el país vecino, marcada por una fuerte polarización y expectativas regionales.

El saludo de la exmandataria se sumó a las decenas de mensajes que distintos referentes del arco político enviaron al presidente reelecto, tras la jornada del balotaje en Brasil. La victoria del líder del Partido de los Trabajadores generó una inmediata ola de reacciones en la región, donde dirigentes de diversos espacios celebraron el resultado.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026 Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en balotaje El líder del PT y actual mandatario obtuvo el 51,75% de los votos frente al 48,5% del candidato de la ultraderecha, en una elección muy pareja que refleja a una sociedad muy dividida.

Más de 158 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.