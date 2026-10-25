"Pasó todos los límites": fuerte rechazo a los violentos agravios de Javier Milei contra el periodismo

La UCR y el Frente Renovador exigieron al Presidente que cese sus ataques a la prensa, tras los insultos pronunciados por su sobreseimiento en el caso $LIBRA. Los partidos advirtieron sobre la extrema gravedad institucional de sus declaraciones.

La Unión Cívica Radical y el Frente Renovador repudiaron las recientes agresiones del presidente Javier Milei contra los periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA . A través de distintos comunicados, los partidos opositores exigieron el cese inmediato de los ataques verbales para proteger la libertad de expresión y alertaron sobre la gravedad institucional de sus palabras.

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El radicalismo centró sus críticas en el discurso que el jefe de Estado pronunció en la Fundación Faro, profundizado luego en Radio Mitre y en redes sociales. El partido sostuvo que el mandatario "pasó todos los límites" con sus reiterados insultos a la prensa.

El documento de la UCR advirtió sobre el peligro de las expresiones presidenciales. "Se trata de hechos de enorme gravedad institucional. Los agravios presidenciales se volvieron cotidianos y nunca pueden naturalizarse" , señaló el texto de la agrupación centenaria.

La fuerza política alertó que "los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna". Para finalizar su reclamo, el partido exigió que el mandatario detenga su hostilidad y citó a Mariano Moreno: "Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila".

El espacio liderado por Diego Giuliano también cuestionó los exabruptos del Presidente contra periodistas como Natalia Volosin , Hugo Alconada Mon , Paulino Rodrigues , Carlos Pagni y Luis Novaresio . El partido manifestó su absoluta solidaridad con los profesionales atacados.

La agrupación advirtió sobre las consecuencias del discurso oficial. Sobre esto, el partido planteó que "las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no puede desconocerse y que no deben interpretarse solamente como un exceso verbal".

El Frente Renovador repudió la sugerencia de Milei sobre enviar a los periodistas a la hoguera y reivindicó la democracia. "La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica", sostuvo el partido opositor.

Entidades periodísticas y empresarias sumaron sus propios rechazos

Las instituciones de prensa acompañaron el repudio de la oposición ante las amenazas presidenciales. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) señaló que "la réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica".

El sector privado también intervino en la polémica con un claro pedido de responsabilidad institucional. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) remarcó en su propio documento que "la libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática".