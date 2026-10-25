Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami En plena visita a Estados Unidos por los Premios Billboard, la artista disfrutó de una nueva despedida de soltera en Miami, con cotillón temático y bebidas a bordo de un yate, en la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat. Agregar C5N en









Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito se sigue despidiendo de su soltería a lo grande. Esta vez, en plena visita a Estados Unidos por los Premios Billiboard, la cantante Pop argentina disfrutó de su despedida de soltera en un yate, con cotillón temático y champagne en Miami, a días de su casamiento con Pedro Rosemblat. "Me enamoré taradas", fue la consiga de la fiesta.

Tal como se difundió en redes, Lali festejó en Miami junto a su equipo de trabajo, a bordo de un yate, previo al casamiento con el periodista. Las imágenes, compartidas inicialmente por la empresa organizadora de los paseos en barco, se viralizaron rápidamente entre sus seguidores. Desde uno de los clubes de fans de la artista replicaron las postales y precisaron: “Lali tuvo una despedida de soltera en Miami organizada por el equipo a cargo de los paseos de ella y su equipo”.

En las fotos se observa parte de la decoración preparada para la ocasión: sombreros rojos con plumas blancas, anteojos cubiertos de strass y otros accesorios temáticos que acompañaron el festejo y sumaron guiños a su historia de amor con Rosemblat.

“Me enamoré, taradas”, fue el mensaje temática de la fiesta en el yate en alusión a la expresión que popularizó Lali cuando habló de sus sentimientos por Pedro.

Lali viajó a Miami para participar de los Premios Billboard Latinos y aprovechó la visita para sumar otra despedida de soltera junto a su equipo en un yate. El festejo se suma a los que ya había tenido en Brasil y Buenos Aires, donde apostó por un look rojo cargado de estilo y compartió momentos íntimos con su círculo cercano, incluida una foto tierna con su madre frente a una torta rogel con el tradicional juego de las cintas.

¿Cuándo se casan Lali y Pedro? Durante la emisión en vivo del ciclo Gelatina, Pedro Rosemblat lanzó un comentario que encendió de inmediato las alarmas de los seguidores de la pareja. Al ser consultado sobre su estado de ánimo frente al tramo final de la temporada actual, el comunicador admitió la tensión que atraviesa por estas horas: “Muy bien. Mira, yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien, estoy bien, estoy liberado, estoy liberado”. La contundente revelación despertó la curiosidad instantánea del resto del equipo dentro del estudio, que no dudó en indagar sobre el evento agendado para esa jornada especial: “¿Que tenes que hacer el 7 de noviembre?”, repregruntaron sus compañeros. Lejos de brindar precisiones sobre sus compromisos, el animador buscó desviar la atención rápidamente de la mesa de debate: “Bueno, bueno, no importa, ¿vos cómo estás?”, respondió el periodista. El tenso esquive provocó que el ejército de fanáticos de Lali Espósito recurriera de inmediato al calendario para verificar qué ocurre ese día del año. Al advertir que la fecha señalada cae en día sábado, las teorías en las redes sociales se dispararon de forma masiva, alimentando la hipótesis de que se trataría del esperado casamiento entre la artista y el streamer.