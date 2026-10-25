Axel Kicillof: "Una noche histórica, un futuro mejor" Apenas conocido el resultado final del escrutinio en Brasil, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando al victorial del líder del PT. "No hay injerencia extranjera que pueda derrotar a un pueblo que defiende su soberanía", expresó. Por Agregar C5N en









El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, calificando la jornada como "una noche histórica» que abre las puertas hacia «un futuro mejor".

A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó su firme apoyo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y destacó el valor democrático de la decisión del pueblo brasileño.