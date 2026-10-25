26 de octubre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof: "Una noche histórica, un futuro mejor"

Apenas conocido el resultado final del escrutinio en Brasil, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando al victorial del líder del PT. "No hay injerencia extranjera que pueda derrotar a un pueblo que defiende su soberanía", expresó.

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El gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, calificando la jornada como "una noche histórica» que abre las puertas hacia «un futuro mejor".

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A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó su firme apoyo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y destacó el valor democrático de la decisión del pueblo brasileño.

"Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", manifestó Kicillof en su mensaje. Y concluyó: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!"

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