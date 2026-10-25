Axel Kicillof: "Una noche histórica, un futuro mejor"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, calificando la jornada como "una noche histórica» que abre las puertas hacia «un futuro mejor".
A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó su firme apoyo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y destacó el valor democrático de la decisión del pueblo brasileño.
"Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", manifestó Kicillof en su mensaje. Y concluyó: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!"