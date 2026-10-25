Balotaje en Brasil: Lula da Silva logró un triunfo aplastante en Buenos Aires con el 70% de los votos

El presidente del país vecino, que consiguió la reelección, se impuso en la embajada brasileña en Retiro en la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , se impuso con el 70,18% de los votos sobre un 29,82% del opositor Flávio Bolsonaro en los resultados de la embajada brasileña en Argentina, en el marco del balotaje en el que el mandatario del país vecino consiguió la reelección.

Para el balotaje hubo 11.753 electores habilitados en la embajada brasileña en Buenos Aires sobre un total nacional de 13.138 , mientras que asistió el 51,75%. La Argentina se trata del país de América Latina con mayor cantidad de electores brasileños registrados en el exterior, debido a que supera a Ciudad del Este.

En la primera vuelta, el líder del Partido de los Trabajadores había obtenido el 66% de los votos , superando holgadamente a Bolsonaro, quien cosechó el 27% .

A diferencia de quienes votan dentro de Brasil, donde se eligen presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales, los ciudadanos con domicilio electoral registrado en el exterior solo pudieron votar para presidente y vicepresidente de la República. Esta restricción aplicó para todos los brasileños residentes fuera del país, incluidos quienes viven en Argentina.

El jefe de Estado consiguió el 51,75% de los votos en general frente al 48,25% del candidato de Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil , una marca inédita en la historia del país. Lula ya había gobernado Brasil entre 2003 y 2010. Regresó al poder en 2023, luego de haber estado preso 580 días por las causas de la Operación Lava Jato, y con el triunfo de este domingo continuará al frente del Ejecutivo hasta 2030.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "Tuvimos que vencer la intromisión extranjera"

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, celebró su cuarta victoria en la historia de los comicios para encabezar el Ejecutivo del país vecino y agradeció "la generosidad de la juventud que salió a la calle para defender la democracia". El sindicalista también advirtió el Partido de los Trabajadores (PT) tuvo que "vencer la intromisión extranjera" y pidió "regular" las redes sociales.

"Vi muchas escenas de personas yendo a votar. Con cáncer y otro tipo de dolencias, y fueron a votar porque conseguimos convencerlas de que el voto era muy importante para asegurar la democracia en este país", insistió Lula desde el búnker del PT en San Pablo.

En relación al boicot de Meta contra sus perfiles en redes sociales como Instagram, el mandatario brasilero deslizó: "No podemos tener empresas monstruosas que ganan millones y no pagan impuestos para este país intentando direccionar los resultados electorales de Brasil".