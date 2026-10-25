Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

La influencer mostró la renovación del dormitorio que comparte con Guido Pella y sorprendió con una propuesta que combina diseño, tonos neutros y objetos con un significado especial.

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos : la influencer mostró cómo quedó el dormitorio que comparte con el extenista tras una renovación que combinó texturas, tonos neutros y objetos cargados de significado. Los detalles de la decoración y los recuerdos que ocupan un lugar especial en el ambiente. Así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella.

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Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó el cuarto principal que comparte con su marido , el extenista Guido Pella. La influencer, que suele compartir distintos espacios de su casa en redes sociales, presentó la innovación del dormitorio con una propuesta que combina diseño contemporáneo, contrastes de colores y detalles personalizados.

La transformación de su cuarto muestra cómo una alternativa de interiorismo puede combinar materiales, texturas y colores con objetos que tienen un valor afectivo. La madera clara, el respaldo curvo y los textiles contrastantes construyen una estética contemporánea, mientras que los almohadones bordados y los recuerdos personales le dan identidad al espacio.

La remodelación estuvo centrada en los textiles, los revestimientos y los objetos decorativos. El resultado es un ambiente cálido y sofisticado , con una estética que remite a las habitaciones de un hotel boutique, pero que también conserva elementos vinculados con la historia personal y familiar de la pareja .

Al compartir el resultado, Demner reconoció que al principio tenía dudas sobre la combinación elegida, aunque finalmente quedó conforme con el contraste entre los distintos tonos y materiales. Uno de los principales atractivos del dormitorio es la pared ubicada detrás de la cama . El revestimiento de madera clara presenta formas orgánicas y asimétricas sobre un fondo texturado en tonos arena.

A ambos lados de la cama se instalaron lámparas colgantes cilíndricas blancas, que acompañan el diseño moderno de las mesas de luz flotantes. La elección de materiales y colores busca mantener una base neutra, aunque con contrastes que evitan una decoración uniforme. La cama también tiene un papel central en la renovación.

El cubrecama gris grafito aporta profundidad, mientras que un pie de cama tejido en celeste pastel suma un tono más suave. Los almohadones, de diferentes tamaños y texturas, completan la composición. Entre ellos se destacan dos piezas personalizadas con los nombres de Stephanie y Guido estampados sobre una tela color crudo. Cada almohadón lleva, además, la inicial de su dueño bordada en negro y en gran tamaño.

Más allá de la renovación estética, el dormitorio incluye objetos que tienen un significado especial para la pareja y que aportan una dimensión íntima al ambiente. Uno de ellos es el retrato ilustrado de Rocky, el Golden Retriever de Stephanie Demner que falleció en 2020. La influencer mantuvo presente el recuerdo de su mascota a través de esta imagen ubicada junto a la cama.

Otro de los objetos que se destacan es una ilustración en acuarela de Stephanie y Guido durante su casamiento, celebrado el 20 de diciembre de 2024. La obra lleva la inscripción “Steph & Guido, 20-12-24” y fue realizada por la artista Marita Battaglia, quien pintó retratos en vivo durante la celebración para que los novios y sus invitados conservaran un recuerdo personalizado.