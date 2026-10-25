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"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

La conductora hace una semana que se encuentra en reposo por una infección. Según relató, los médicos resolvieron no internarla para evitar el riesgo de contraer un virus intrahospitalario.

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

Hace una semana que Carmen Barbieri permanece en reposo tras atravesar un delicado cuadro de salud. La conductora enfrenta complicaciones respiratorias sumadas a una infección, aunque los médicos resolvieron no internarla para evitar el riesgo de que contraiga un virus intrahospitalario. "Todo junto", explicó la madre de Federico Bal.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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Un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, con fiebre que llegó a los 40 grados golpeó a Carmen y la obligó a quedarse en cama toda una semana. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató en un audio enviado a Infama (América). Aunque el cuadro fue delicado, la conductora llevó tranquilidad al confirmar que ya se encuentra recuperada: “Hoy, domingo, después de siete días, puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin mareos ni sangrado”.

“Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”, contó Carmen y explicó que sus médicos evaluaron la posibilidad de internarla pero la descartaron al advertir que su cuadro podría complicarse por una posible infección intrahospitalaria. “Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”, expresó.

Por último, la conductora remarcó las complicaciones respiratorias que atraviesa y los cuidados necesarios para su recuperación. “Estoy muy afectada de los bronquios, sobre todo del aparato respiratorio”, señaló. Por ahora continúa en su casa bajo control médico, con la expectativa de sostener la evolución favorable y regresar pronto a la conducción de Con Carmen (El Nueve).

Tras el alta médica, Mirtha Legrand no vuelve a la TV

La diva de los almuerzos atraviesa una etapa decisiva de recuperación tras recibir el alta médica luego de una prolongada internación. A sus 99 años, la histórica conductora enfrenta nuevas restricciones impuestas por su familia para preservar su salud y evitar complicaciones.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en un programa de televisión, la decisión es que Mirtha Legrand no regrese a la televisión durante octubre. “Mirtha por ahora no vuelve a la televisión, está confirmado”, aseguró, aunque mencionó la posibilidad de realizar programas especiales en noviembre o diciembre.

La determinación habría sido impulsada por el productor Nacho Viale, responsable de gestionar la carrera de su abuela, junto con Marcela Tinayre. La prioridad es garantizar una recuperación completa después de la neumonía bacteriana que obligó a la diva a permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei.

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