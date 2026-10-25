26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Tras el duro revés en el balotaje, el líder del Partido Liberal tildó de "inaceptable" la jornada electoral tras la modificación del horario de cierre de las urnas y anticipó que impulsará acciones legales para invalidar los comicios

Por
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

REUTERS

El senador y candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, cuestionó con dureza el desarrollo del balotaje presidencial tras confirmarse su derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En sus primeras declaraciones tras la jornada electoral, el legislador apuntó directamente contra la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), de extender por dos horas el horario de votación en diversas localidades y denunció: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones".

Lula da Silva le ganó a Flávio Bolsonaro y fue reelecto en Brasil.
Te puede interesar:

Balotaje en Brasil: Lula obtuvo un triunfo histórico contra Flávio Bolsonaro

"Lo que sucedió hoy no fue algo normal. Fue algo inaceptable. Por primera vez en la historia un ministro del STF, que es abogado de Lula, toma una decisión unilateral y cambia las reglas del juego", sostuvo el hijo de Jair Bolsonaro, al criticar la modificación del esquema de cierre de los comicios. En ese marco, calificó el proceso como una "sacanagem" ("jugada sucia o injusticia") y aseveró que es "imposible reconocer el resultado", adelantando que impulsará un pedido formal para invalidar la votación.

El dirigente de la derecha argumentó que la prórroga dispuesta generó una "ruptura total de la equidad entre los brasileños de diferentes Estados". Según expresó, el cierre dispar de las mesas perjudicó sus aspiraciones electorales, señalando que jamás sabrá cuántos sufragios podría haber obtenido en las jurisdicciones donde las urnas no fueron reabiertas.

El l&iacute;der de la ultraderecha dio la cara tras la dura derrota.

El líder de la ultraderecha dio la cara tras la dura derrota.

La controversia por la extensión del horario se produjo a pesar de que la propia campaña de Flávio Bolsonaro había presentado un reclamo previo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). En dicha presentación, sus representantes habían solicitado ampliar la jornada de votación en municipios afectados por intensas lluvias en los Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo y Santa Catarina.

Frente a los cuestionamientos planteados por el sector derrotado, las autoridades de la justicia electoral salieron a respaldar el desarrollo de la jornada institucional. El presidente del TSE, Nunes Marques, manifestó que el organismo tiene "absoluta seguridad de todo el proceso electoral", ratificando la validez y transparencia del conteo de votos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro venció en Israel y Lula en Palestina

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.
play

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Balotaje en Brasil: Lula logró un triunfo aplastante en Buenos Aires con el 70% de los votos

Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil

Lula y un histórico triunfo que hace resistir a la izquierda: así quedó el mapa de América Latina

Rating Cero

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lali Espósito de vacaciones en Brasil.

Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

últimas noticias

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Hace 1 hora
play
Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Hace 1 hora
Massa junto a Lula da Silva.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

Hace 1 hora
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Hace 1 hora
Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Hace 2 horas