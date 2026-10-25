Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Desde su primera victoria histórica en 2002 hasta la inédita remontada de 2026, un repaso por las cuatro elecciones en las que el líder del Partido de los Trabajadores se impuso en el mano a mano presidencial.

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a hacer historia en la política latinoamericana. A lo largo de su extensa trayectoria electoral, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) ha demostrado una efectividad formidable en las definiciones cara a cara: disputó cinco y ganó cuatro balotajes presidenciales, consolidando un récord sin precedentes en la democracia de Brasil.

En los comicios de esta noche, el mandatario de 80 años logró su cuarto mandato no consecutivo tras protagonizar una remontada sin antecedentes desde el regreso de las elecciones directas en 1989. Tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta del 4 de octubre detrás de Flávio Bolsonaro, Lula revirtió la tendencia en el balotaje con el 51,74% de los votos frente al 48,26% de su rival, logrando una diferencia superior a los 4,1 millones de sufragios que le aseguró la continuidad en el Palacio del Planalto. Mirá la historia de las segundas vueltas de uno de los líderes políticos brasileños más importante de la historia de ese país.

El 27 de octubre de 2002 , Lula rompió con la hegemonía de las élites tradicionales al imponerse con una contundente victoria en la segunda vuelta electoral. Tras haber encabezado la primera vuelta, el líder sindical derrotó al candidato oficialista José Serra (PSDB) con el 61,27% de los votos frente al 38,73%, marcando el inicio de su primer mandato presidencial (2003-2007) y la llegada histórica de la izquierda al poder.

Este triunfo histórico se produjo tras tres intentos fallidos previos en las elecciones de 1989 (el único balotaje que perdió), 1994 y 1998, lo que consolidó la figura del exdirigente metalúrgico tras años de construcción política desde las bases trabajadoras. La victoria reflejó una profunda demanda de transformación social, interrumpiendo la alternancia entre las fuerzas de centro y centro derecha que habían dominado el escenario político del país.

Durante aquella contienda, Lula amplió sus alianzas y envió señales de moderación hacia los sectores económicos y financieros para dar garantías de estabilidad. El abrumador respaldo popular recibido en las urnas le otorgó el capital político necesario para poner en marcha sus primeras grandes iniciativas de inclusión y combate a la pobreza.

Lula con Fernando Henrique Cardoso, Marisa y José Alencar en su primera toma de posesión, en 2003. Marcello Casal Jr./Ag Brasil

2006: la ratificación del modelo y la reelección

Cuatro años más tarde, el 29 de octubre de 2006, Lula enfrentó en el balotaje al entonces gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (PSDB). La ciudadanía respaldó masivamente los resultados económicos y la reducción de la desigualdad social logrados en su gestión, otorgándole la reelección con el 60,83% de los sufragios ante el 39,17% de su adversario para el período 2007-2011.

El proceso electoral de 2006 estuvo marcado por intensos debates políticos y fuertes cuestionamientos de la oposición hacia el oficialismo. Pese a las tensiones, la solidez del crecimiento económico y el impacto de los programas sociales permitieron que Lula mantuviera una base electoral firme en las regiones más vulnerables del país.

Como paradoja del destino político brasileño, años después su encarnizado rival en aquel balotaje, Geraldo Alckmin, terminaría abandonando el PSDB para sumarse como candidato a vicepresidente de la propia fórmula de Lula en las elecciones de 2022.

Lula logró la reelección en 2006. Ricardo Stuckert/PR

2022: el regreso épico frente al bolsonarismo

El 30 de octubre de 2022, tras haber estado preso y recuperar sus derechos políticos por la anulación de sus condenas en el Supremo Tribunal Federal, Lula protagonizó el retorno político más impactante de la región. En una elección caracterizada por una extrema polarización ideológica, superó en segunda vuelta al presidente en ejercicio Jair Bolsonaro (PL) con el 50,90% de los votos válidos frente al 49,10%.

La contienda electoral estuvo dominada por las urgencias económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, la inflación y la preservación ambiental del Amazonas. La jornada exigió una masiva movilización ciudadana que alcanzó el 79,41% de participación sobre un padrón de más de 156 millones de electores habilitados.

La escasa diferencia de 1,8 puntos porcentuales convirtió a esta definición en el balotaje más ajustado de la historia democrática brasileña. Tras superar días de alta tensión institucional y bloqueos de rutas por parte de sectores opositores, Lula asumió formalmente su tercer mandato presidencial el 1 de enero de 2023.

Luiz Inácio Lula da Silva celebra su triunfo en las urnas, en São Paulo, el 30 de octubre de 2022, en las elecciones más reñidas de la historia de Brasil. Andre Penner (AP)

2026: una remontada inédita para el cuarto mandato

Esta noche, Lula concretó una hazaña electoral sin precedentes en la democracia brasileña. Luego de finalizar en el segundo puesto en la primera vuelta del 4 de octubre con el 45,16% frente al 47,03% del senador Flávio Bolsonaro (PL), el mandatario dio vuelta el resultado en el balotaje y se impuso con el 51,74% de los votos sobre el 48,26% de su rival.

La remontada del PT se cimentó en una fuerte movilización territorial y medidas de alto impacto aprobadas antes del comicio, tales como el incremento del 15% en las asignaciones del programa Bolsa Família para 50 millones de personas y la sanción legislativa de la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. Asimismo, la jornada contó con una prórroga excepcional del horario de votación ordenada por el Poder Judicial ante problemas de transporte en varios municipios.

Tras la victoria en los comicios, Lula centró su mensaje en la defensa de la soberanía nacional y la protección social frente a las propuestas de mano dura y reformas planteadas por la oposición. Con esta victoria, el líder de 80 años iniciará su cuarto mandato, en un balotaje que quedará en la historia.