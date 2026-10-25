Javier Milei abre la semana con reunión de Gabinete tras tres semanas de ausencia El Presidente retoma la conducción política en casa de Gobierno con una agenda que combina diplomacia e interna. Este lunes recibirá al gran maestre de la Orden de Malta y encabezará una reunión clave con sus ministros, antes de los viajes previstos a Catamarca y Neuquén. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei retoma este lunes la conducción política en Casa Rosada tras tres semanas de ausencia. La jornada comenzará con un encuentro diplomático a las 9.45 con Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, y continuará a las 10 con una reunión de Gabinete, la primera desde el 5 de octubre. El regreso a la actividad en la sede de Gobierno marca el inicio de una semana que también incluirá viajes a Catamarca y Neuquén.

La agenda presidencial continúa el martes a las 17, cuando viaje rumbo a Catamarca para asistir a las 11 horas del miércoles a la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes acompañarán la puesta en marcha de un proyecto considerado estratégico para el desarrollo minero y energético del país.

La actividad del mandatario se completará el sábado 31, cuando Milei viaje a Neuquén para participar en la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. El horario del acto aún no fue confirmado oficialmente. Por otro lado, desde la Casa Rosada señalaron que hasta el momento no está definido si el cronograma podría modificarse.

La agenda política: ¿qué hará el resto del Gabinete? Mientras el Presidente de la Nación concentra su semana en reuniones bilaterales y viajes al interior, varios ministros desplegarán actividades propias. El primero de la agenda es Federico Sturzenegger, titular de Desregulación del Estado que expondrá sobre “Reforma laboral y Fondo de Asistencia Laboral” en el Salón de Actos del Banco Nación este miércoles 28 a las 9 de la mañana.

A su vez, le sigue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el miércoles a las 10 participará en la puesta en servicio de aeronaves de la Prefectura Naval en San Fernando; el jueves 29 a las 9 abrirá el XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de la Gendarmería Nacional; y el viernes a las 10 encabezará el Acto Central de la Policía Federal en la Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker”.

En paralelo, el jueves por la mañana, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo estarán en Rosario para las Rondas de Negocios RIGI en la Estación Fluvial, con foco en inversiones y desarrollo industrial. Ese mismo día, a las 18, el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el V Congreso Nacional del COSSPRA en Puerto Iguazú.