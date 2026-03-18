El Senado inaugura las sesiones ordinarias con el debate de la designación de Lucila Crexell como embajadora El cuerpo legislativo ingresará los pliegos de la senadora neuquina, clave para aprobar la Ley Bases en 2024, y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo pretende extender 5 años más su cargo. También buscará avanzar con las designaciones de militares. Por + Seguir en







El Senado inaugura el periodo de sesiones ordinarias. @SenadoArgentina

El Senado de la Nación inaugurará este miércoles, desde las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el inicio del tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, que aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo.

La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Técnicamente lo que ocurrirá esta tarde es la formalidad parlamentaria en cumplimiento del artículo 22 del reglamento del Senado. Los pliegos, sean de partidos político, diplomáticos o fuerzas armadas, siempre ingresan por la Cámara alta para su lectura y porque tiene que ser dictaminados por la Comisión de Acuerdos, luego de ser incluidos en la orden del día, son remitidos nuevamente al recinto para su aprobación o rechazó.

Lucila Crexell senadora Movimiento Popular Neuquino MPN Tras el escándalo en 2024, la senadora fue denunciada por cohecho. Télam En el recinto, La Libertad Avanza también buscará aprobar el ingreso de los pliegos de ascensos militares y de embajadores para que sean tratados por la Comisión de Acuerdos Institucionales.

La polémica postulación de Lucila Crexell La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones donde señalaba una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.