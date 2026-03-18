18 de marzo de 2026 Inicio
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El Senado inaugura las sesiones ordinarias con el debate de la designación de Lucila Crexell como embajadora

El cuerpo legislativo ingresará los pliegos de la senadora neuquina, clave para aprobar la Ley Bases en 2024, y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo pretende extender 5 años más su cargo. También buscará avanzar con las designaciones de militares.

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El Senado inaugura el periodo de sesiones ordinarias. 

El Senado inaugura el periodo de sesiones ordinarias. 

@SenadoArgentina

El Senado de la Nación inaugurará este miércoles, desde las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el inicio del tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, que aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo.

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.
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La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Técnicamente lo que ocurrirá esta tarde es la formalidad parlamentaria en cumplimiento del artículo 22 del reglamento del Senado. Los pliegos, sean de partidos político, diplomáticos o fuerzas armadas, siempre ingresan por la Cámara alta para su lectura y porque tiene que ser dictaminados por la Comisión de Acuerdos, luego de ser incluidos en la orden del día, son remitidos nuevamente al recinto para su aprobación o rechazó.

Lucila Crexell senadora Movimiento Popular Neuquino MPN
Tras el escándalo en 2024, la senadora fue denunciada por cohecho.

Tras el escándalo en 2024, la senadora fue denunciada por cohecho.

En el recinto, La Libertad Avanza también buscará aprobar el ingreso de los pliegos de ascensos militares y de embajadores para que sean tratados por la Comisión de Acuerdos Institucionales.

La polémica postulación de Lucila Crexell

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones donde señalaba una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.

El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, ahora llega al Senado una nueva propuesta, en este caso como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá.

El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno y, una vez ingresado, será girado a la Comisión de Acuerdos para su análisis técnico y político, antes de llegar al recinto para su aprobación o rechazo.

Los temas que tratará el Senado

  • Los pliegos de Mahiques y Crexell serán girados a la Comisión de Acuerdos.
  • El cuerpo, presidido por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, deberá convocar a una audiencia pública con el juez Mahiques.
  • Tras las exposiciones, la comisión emitirá dictamen y recién entonces los pliegos podrán ser debatidos en el recinto.
  • En la misma sesión se prevé tratar tres convenios internacionales: dos firmados con Francia y Austria, y otro rubricado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2009.
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