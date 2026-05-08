Es estadounidense, visitó Argentina y se volvió viral por los sanguchitos de miga: qué dijo Los clásicos de todas las meriendas o desayunos en confiterías son un lujo poco peculiar para los argentinos, pero cuando llega un extranjero la cosa cambia. Cómo fue la espectacular reacción de este viajero. Por + Seguir en







Un estadounidense probó sanguchitos de miga por primera vez y su reacción se volvió viral. El creador de contenido estadounidense se hizo viral por su incomparable reacción al probar los sanguchitos de miga

Un tiktoker estadounidense se volvió viral después de probar sanguchitos de miga en Buenos Aires. El joven compartió su reacción en TikTok y acumuló miles de comentarios de usuarios argentinos. En el video aseguró que fue “una de las cosas más ricas” que probó en su vida. La publicación abrió un debate divertido sobre una de las comidas más tradicionales de la gastronomía argentina. Los sanguchitos de miga que tantas alegrías nos han dado volvieron a convertirse en protagonistas en redes sociales después de la reacción de un turista estadounidense que visitó Buenos Aires y quedó completamente sorprendido al probarlos por primera vez. El joven, conocido en TikTok como foodtraveltoilets, compartió un video que rápidamente se viralizó entre usuarios argentinos.

En el clip, el influencer contó que durante su viaje ya había descubierto bodegones porteños y vinos argentinos, pero aseguró que nada lo impactó tanto como este clásico de pan fino relleno que suele estar presente en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones. “Primero fueron los bodegones, luego vinos increíbles, ahora, sándwiches de miga. ¿Qué será lo siguiente? ¿El amor de mi vida?”, escribió el creador de contenido en la descripción de la publicación.

Viral sanguchitos de miga El tiktoker foodtraveltoilets compartió su reacción a los sanguchos en redes.

Qué dijo el estadounidense que se volvió viral por los sanguchitos de miga La escena que más repercusión generó fue cuando el turista estadounidense, todavía sorprendido, miró a cámara y lanzó una frase que rápidamente empezó a circular en redes: “¿Cómo me escondiste eso? Esta es una de las cosas más ricas que he probado en toda mi vida. ¿Me están cargando?”.

Entre risas y tratando de pronunciar correctamente la palabra, el estadounidense también dijo: “¿Cómo es que nadie me habló de los ‘sandwichitos’? No me hagan esto de nuevo. Necesito saber todo”.