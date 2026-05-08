8 de mayo de 2026 Inicio
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Es estadounidense, visitó Argentina y se volvió viral por los sanguchitos de miga: qué dijo

Los clásicos de todas las meriendas o desayunos en confiterías son un lujo poco peculiar para los argentinos, pero cuando llega un extranjero la cosa cambia. Cómo fue la espectacular reacción de este viajero.

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Un estadounidense probó sanguchitos de miga por primera vez y su reacción se volvió viral. 

Un estadounidense probó sanguchitos de miga por primera vez y su reacción se volvió viral. 

El creador de contenido estadounidense se hizo viral por su incomparable reacción al probar los sanguchitos de miga
  • Un tiktoker estadounidense se volvió viral después de probar sanguchitos de miga en Buenos Aires.
  • El joven compartió su reacción en TikTok y acumuló miles de comentarios de usuarios argentinos.
  • En el video aseguró que fue “una de las cosas más ricas” que probó en su vida.
  • La publicación abrió un debate divertido sobre una de las comidas más tradicionales de la gastronomía argentina.

Los sanguchitos de miga que tantas alegrías nos han dado volvieron a convertirse en protagonistas en redes sociales después de la reacción de un turista estadounidense que visitó Buenos Aires y quedó completamente sorprendido al probarlos por primera vez. El joven, conocido en TikTok como foodtraveltoilets, compartió un video que rápidamente se viralizó entre usuarios argentinos.

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En el clip, el influencer contó que durante su viaje ya había descubierto bodegones porteños y vinos argentinos, pero aseguró que nada lo impactó tanto como este clásico de pan fino relleno que suele estar presente en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones. “Primero fueron los bodegones, luego vinos increíbles, ahora, sándwiches de miga. ¿Qué será lo siguiente? ¿El amor de mi vida?”, escribió el creador de contenido en la descripción de la publicación.

Viral sanguchitos de miga

Qué dijo el estadounidense que se volvió viral por los sanguchitos de miga

La escena que más repercusión generó fue cuando el turista estadounidense, todavía sorprendido, miró a cámara y lanzó una frase que rápidamente empezó a circular en redes: “¿Cómo me escondiste eso? Esta es una de las cosas más ricas que he probado en toda mi vida. ¿Me están cargando?”.

Entre risas y tratando de pronunciar correctamente la palabra, el estadounidense también dijo: “¿Cómo es que nadie me habló de los ‘sandwichitos’? No me hagan esto de nuevo. Necesito saber todo”.

En otro tramo del video aseguró, exagerando con humor, que había comido “40 sándwiches de miga” en pocas horas y se mostró indignado por no haberlos probado durante una visita anterior a la Argentina.

La publicación superó los 50 mil likes y acumuló miles de comentarios de argentinos que aprovecharon para recomendarle otros platos típicos. Muchos usuarios también se sintieron identificados con el fanatismo que generan los sanguchitos de miga en reuniones y eventos.

“Imaginate cuando descubra que se pueden tostar”, escribió uno de los seguidores. Otro comentó: “Los sanguches de miga sirven para desayunar, almorzar, merendar y cenar”.

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