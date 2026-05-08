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Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años

Cómo es la rutina diaria de ejercicios, alimentación saludable y hábitos que mantiene la estrella de Hollywood.

Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años
  • El reconocido actor de Hollywood volvió a sorprender por su apariencia física y su energía a los 73 años
  • La estrella de la icónica saga de dinosaurios mantiene una estricta rutina diaria de ejercicios desde temprano por la mañana
  • El artista aseguró que actualmente prioriza el bienestar físico y la movilidad antes que ganar masa muscular
  • Su transformación física se volvió viral en redes sociales y generó miles de comentarios entre fanáticos del cine

Estrella de Jurassic Park: el actor de la famosa saga de dinosaurios y Wicked sorprendió a sus seguidores tras revelar detalles de la rutina diaria que lo ayuda a mantenerse activo, con energía y en excelente estado físico. Así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años.

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Lejos de bajar el ritmo, el protagonista de la saga de dinosaurios mantiene hábitos estrictos que incluyen ejercicio físico todos los días, una alimentación saludable y una rutina organizada desde las primeras horas de la mañana.

Su transformación generó miles de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron lo joven y vital que luce actualmente.

Jeff Goldblum

Como fue la increíble transformación de Jeff Goldblum

Según contó en distintas entrevistas, Goldblum suele despertarse alrededor de las cinco de la mañana para comenzar una sesión de entrenamiento antes de que se despierte el resto de su familia. El actor combina ejercicios cardiovasculares, pesas y estiramientos en una misma rutina que dura aproximadamente 45 minutos.

Actualmente prioriza entrenamientos más dinámicos y completos, enfocados en trabajar todo el cuerpo y mantener la movilidad. A diferencia de otras etapas de su vida, ya no busca ganar masa muscular, sino conservar energía, fuerza y bienestar físico.

Además del gimnasio, también disfruta practicar deportes como tenis y mantenerse en movimiento durante el día. El actor explicó que el ejercicio se transformó en una parte esencial de su rutina cotidiana y que no se siente bien cuando deja de hacerlo. Otro de los puntos que más influyó en la transformación física de Goldblum fue su cambio de alimentación. En los últimos años decidió dejar de consumir carne y aves para adoptar una dieta pescetariana.

El artista contó que comenzó a reflexionar sobre el bienestar animal luego de trabajar en Wicked. Desde entonces, prioriza frutas, verduras, cereales integrales y alimentos más naturales dentro de su dieta diaria. También reveló que evita el alcohol, los alimentos ultraprocesados y las comidas fritas, hábitos que considera fundamentales para sentirse bien física y mentalmente.

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