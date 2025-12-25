La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas El máximo tribunal rechazó la apelación de la defensa del exsenador entrerriano y dejó firme la elevación a juicio de la causa, prevista para abril de 2026. Por + Seguir en







La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su entonces secretaria, Iara Guinsel, y dejó firme la elevación a juicio de la causa por contrabando de divisas, que se desarrollará en abril de 2026.

El Máximo Tribunal consideró que el planteo no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, al intentar someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal y reclamar el sobreseimiento definitivo de los imputados.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera sostuvieron que la defensa pretendía avanzar sobre una figura legal inexistente y advirtieron que habilitar la apelación podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales.

La solicitud ya había sido rechazada por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y confirmada posteriormente por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado.

Kueider, quien en el Senado se había convertido en un aliado político del presidente Javier Milei, había votado semanas antes de su detención a favor de la Ley Bases, tras modificar de manera llamativa su posición original. Ese respaldo resultó clave para la aprobación de la iniciativa oficialista.

De este modo, a doce meses de su detención en el Puente de la Amistad, en la triple frontera, el exsenador entrerriano será juzgado en Paraguay por contrabando de divisas. Fue arrestado en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hallaron más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos sin declarar, ocultos en bolsos y compartimentos de la camioneta en la que viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.