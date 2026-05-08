Una foto de la mediática expareja al borde de un beso se volvió viral y despertó rumores sobre una posible reconciliación.

Una imagen de Wanda Nara y Maxi Lópe z volvió a revolucionar las redes sociales luego de que se filtró una foto de ellos a punto de besarse . en la escena ambos aparecen muy cerca y en una intensa escena intima. ¿Están juntos?

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

La fotografía despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores de la expareja, que durante años protagonizó una de las historias mediáticas más comentadas del espectáculo argentino.

El revuelo mediático también se potenció por el presente sentimental del exfutbolista, actualmente en pareja con Daniela Christiansson. En redes sociales no tardaron en aparecer teorías, reacciones y mensajes vinculados a la historia sentimental que Wanda y Maxi compartieron durante años.

Aunque muchos interpretaron la imagen como una reconciliación inesperada, lo cierto es que la escena forma parte de la serie “Triángulo Amoroso” , el nuevo proyecto audiovisual en el que ambos participan. Sin embargo, la intensidad de la captura y la química que transmiten frente a cámara alcanzaron para generar debate y comentarios sobre el vínculo actual entre ellos.

La repercusión creció todavía más por el presente sentimental de Maxi, quien actualmente mantiene una relación con la modelo sueca Daniela Christiansson. Las redes sociales rápidamente comenzaron a mezclar ficción y realidad, alimentando teorías alrededor de la expareja y recordando la historia que compartieron durante años.

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El regreso de los protagonistas de la polémica a un mismo proyecto volvió a poner el foco sobre una relación que siempre generó interés público. A pesar del paso del tiempo y de los conflictos del pasado, ambos lograron transformar esa historia en parte de una producción que ya consiguió repercusión incluso antes de su estreno.