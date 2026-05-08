IR A
IR A

¿Están juntos? Se filtró una foto de Maxi López y Wanda Nara a punto de besarse

Una foto de la mediática expareja al borde de un beso se volvió viral y despertó rumores sobre una posible reconciliación.

Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales.

Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales.

  • Una imagen de Wanda Nara y Maxi López generó revuelo por la cercanía que mostraron frente a cámara
  • Las redes sociales estallaron con rumores de reconciliación entre la expareja
  • El fuerte nivel de complicidad en la foto hizo que muchos confundieran ficción con realidad
  • El presente sentimental de Maxi López volvió a quedar en el centro de atención tras la viralización

    Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales luego de que se filtró una foto de ellos a punto de besarse. en la escena ambos aparecen muy cerca y en una intensa escena intima. ¿Están juntos?

    Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.
    Te puede interesar:

    Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

    La fotografía despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores de la expareja, que durante años protagonizó una de las historias mediáticas más comentadas del espectáculo argentino.

    El revuelo mediático también se potenció por el presente sentimental del exfutbolista, actualmente en pareja con Daniela Christiansson. En redes sociales no tardaron en aparecer teorías, reacciones y mensajes vinculados a la historia sentimental que Wanda y Maxi compartieron durante años.

    wanda y maxi

    Cómo fue la foto que se filtró entre Maxi López y Wanda Nara

    Aunque muchos interpretaron la imagen como una reconciliación inesperada, lo cierto es que la escena forma parte de la serie “Triángulo Amoroso”, el nuevo proyecto audiovisual en el que ambos participan. Sin embargo, la intensidad de la captura y la química que transmiten frente a cámara alcanzaron para generar debate y comentarios sobre el vínculo actual entre ellos.

    La repercusión creció todavía más por el presente sentimental de Maxi, quien actualmente mantiene una relación con la modelo sueca Daniela Christiansson. Las redes sociales rápidamente comenzaron a mezclar ficción y realidad, alimentando teorías alrededor de la expareja y recordando la historia que compartieron durante años.

    Texto del párrafo - 2026-05-07T113334.207

    El regreso de los protagonistas de la polémica a un mismo proyecto volvió a poner el foco sobre una relación que siempre generó interés público. A pesar del paso del tiempo y de los conflictos del pasado, ambos lograron transformar esa historia en parte de una producción que ya consiguió repercusión incluso antes de su estreno.

    Noticias relacionadas

    Karina Mazzocco se despidió de su programa.

    Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

    Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

    Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

    A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

    La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

    La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

    La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

    La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

    Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

    se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

    Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

    últimas noticias

    Trump asegura que Irán necesita más del acuerdo que Estados Unidos.

    Trump, sobre las negociaciones de paz con Irán: "Desean el acuerdo más que yo"

    Hace 6 minutos
    ¿Qué monto entrega en mayo 2026?

    Aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES: qué monto entrega en mayo 2026

    Hace 17 minutos
    ¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

    Qué monto de aguinaldo recibirán los jubilados de ANSES en junio 2026

    Hace 21 minutos
    Qué personas tienen feriado el próximo 11 de mayo en Buenos Aires. 

    ¿Cambia de día? A qué día se pasaría el feriado del 12 de mayo en 2026

    Hace 23 minutos
    Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio. 

    Cómo es el trámite de la Libreta AUH de ANSES en mayo 2026

    Hace 24 minutos