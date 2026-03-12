El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

El bloque de la UCR se manifestó en contra del incremento, producido por el mecanismo de "enganche" que vincula los salarios de los legisladores con las actualizaciones del personal. "No podemos estar ajenos al contexto", sostuvieron.

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) se sumó a la postura de La Libertad Avanza (LLA) y se manifestó en contra del aumento de las dietas de los legisladores de la cámara alta , que volvieron a incrementarse como consecuencia del último acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios, y superarán los $11 millones brutos mensuales en los próximos meses .

El incremento impacta directamente en los haberes de los legisladores por el mecanismo de "enganche" aprobado por el Senado en 2024, que vinculó las dietas con el valor de los módulos que perciben los empleados del Congreso. De esta manera, cualquier actualización salarial para el personal legislativo se traslada automáticamente a los ingresos de los senadores.

El acuerdo paritario firmado este miércoles establece una suba acumulativa del 12,5% para los trabajadores del Congreso. Dentro de ese esquema se incluyen distintos tramos sobre el valor del módulo : un 2% retroactivo a diciembre, 2,2% desde enero, otro 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% a partir de abril.

A través de un posteo en X, Patricia Bullrich, titular de la bancada oficialista en la cámara alta, señaló: "El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe ser aumentado" .

"Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad , y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas. En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad . Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos", concluye el comunicado.

El comunicado de la UCR contra el aumento de las dietas de los senadores

"El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical expresa su negativa a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos", comienza el texto difundido este jueves.

Según los legisladores, "esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos".

"Estamos atravesando profundos cambios como país y los argentinos contribuyen con gran esfuerzo y sacrificio en estos momentos de transición. En tanto representantes de los ciudadanos, no podemos estar ajenos al contexto, ni permitirnos gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonamos", concluye la misiva del bloque, integrado por 10 legisladores y presidido por el correntino Eduardo Vischi.

Cuánto cobran los senadores

Desde noviembre del año pasado, los senadores perciben alrededor de $10,2 millones brutos por mes. Ese ingreso se compone a partir de 4.000 módulos: 2.500 correspondientes a la dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales en concepto de desarraigo.

Este último adicional lo reciben la mayoría de los legisladores, aunque existen algunas excepciones. No lo cobran los representantes de la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni la senadora Alicia Kirchner, quien mantiene su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

El sistema aprobado el año pasado también dejó abierta la posibilidad de que cada senador renuncie al incremento si así lo desea, algo que ya ocurrió tras la fuerte polémica que generó la votación a mano alzada que instauró el mecanismo automático de actualización. En aquel momento, los bloques resolvieron congelar las dietas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Los senadores, en el ojo de la tormenta por un nuevo incremento salarial.

La situación contrasta con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde los ingresos de los legisladores son considerablemente menores. En la Cámara baja la dieta ronda los $6 millones brutos —unos $4,5 millones netos—, a los que se suma un adicional cercano a los $600.000 por gastos de representación.

Esa diferencia entre ambas cámaras genera desde hace tiempo un malestar silencioso entre los diputados. A diferencia del Senado, donde las dietas quedaron atadas al valor de los módulos, cualquier actualización salarial en Diputados depende de una decisión administrativa que debe ser firmada por el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

El nuevo incremento para los senadores se produce, además, en medio de un período de baja actividad legislativa. Tras el intenso ritmo que tuvo el Congreso durante las sesiones extraordinarias, el trabajo parlamentario se encuentra prácticamente paralizado en ambas cámaras.

Aunque Javier Milei había anticipado el envío de un paquete de alrededor de 90 reformas durante la Asamblea Legislativa, por el momento esos proyectos no ingresaron y la agenda legislativa permanece casi sin movimiento.