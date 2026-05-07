Una actriz peruana demandó a James Cameron por explotar su imagen en Avatar

Según Q'orianka Kilcher, el director le confesó que se había inspirado en ella para un personaje clave de la franquicia, por lo que ahora exige u$s750 mil dólares por cada uso sin consentimiento de sus rasgos faciales. Aseguró que siente "vergüenza, humillación y ansiedad".

La actriz peruana Q'orianka Kilcher presentó una demanda contra James Cameron, a quien acusa de haber explotado su imagen en la exitosa saga Avatar. Según la protagonista de Pocahontas, el exitoso director de cine le habría confesado que se inspiró en ella para dar vida a uno de los personajes clave de la franquicia, y le exige u$s750 mil por cada uso sin consentimiento de sus rasgos faciales.

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Bajo la acusación de "réplica digital no autorizada" (deepfake), la actriz aseguró que sintió "vergüenza, humillación y ansiedad" al descubrir que su rostro habría sido usado con tecnología CGI para una escena sexual en el exitoso film. En la denuncia, pide una orden judicial que obligue a editar o borrar esa escena de todas las futuras versiones de la película y que se eliminen los archivos digitales donde aparezca su imagen en situaciones íntimas.

Kilcher, que tenía 14 años cuando actuó en Pocahontas junto a Colin Farrell, aseguró que Cameron le dijo que había tomado una foto suya como modelo para crear la apariencia de Neytiri, el personaje que luego interpretaría Zoe Saldaña en Avatar. La confesión surgió en 2010, cuando ambos se conocieron en el evento después del estreno de la primera película de la saga.

En la demanda, obtenida por NBC News, los abogados de la actriz sostuvieron que "este caso muestra cómo uno de los directores más influyentes de Hollywood usó la identidad física y el legado cultural de una joven indígena para levantar una franquicia de cine que rompió récords, sin darle reconocimiento ni pago, a través de decisiones comerciales hechas a propósito".

"Cuando recibí el boceto de Cameron, creí que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo", expresó Kilcher en un comunicado, y agregó: "Millones de personas se enamoraron de Avatar porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas. Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa un límite muy importante. Este acto es profundamente reprobable".

Avatar - Q’orianka Kilcher

De acuerdo a la denuncia, el director de importantes películas como Titanic habría visto por primera vez a la actriz peruana en una foto promocional, y lo reconoció en una entrevista donde dijo: "La primera fuente fue una foto en el LA Times de una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher. Es la parte inferior de su rostro. Tenía unos rasgos muy llamativos".

En la demanda, que también incluye a Disney, Lightstorm Entertainment y 20th Century Fox, la actriz pide desde una disculpa pública hasta el pago de u$s750 mil por cada vez que se usó su imagen sin permiso dentro de la multimillonaria saga de Avatar.

Además de los bocetos y de la carta firmada por el mismo Cameron, la actriz confesó que en 2017 tuvo una reunión con el director en su oficina y que no se hizo público por un acuerdo de confidencialidad. Asimismo, tampoco en ese momento le informó que tomó su rostro para darle vida al personaje femenino.

Demanda a James Cameron - pruebas - Avatar

Q'orianka Kilcher no solo es actriz, también es una reconocida activista indígena de origen peruano. Nació en Alemania, hija de un padre quechua-huachipaeri y de Saskia Kilcher, su madre de ascendencia suiza. Creció entre Hawái y Los Ángeles, y actualmente vive en Estados Unidos.