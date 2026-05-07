Muerte y misterio: hallaron sin vida a una estrella británica tras una fiesta en España

El actor de 35 años había salido de fiesta y lo encontraron con un golpe en la cabeza y sobre un charco de sangre. La Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a su fallecimiento.

La Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del actor.

Una tragedia ocurrió en Mallorca cuando autoridades de la Guardia Civil española encontraron el cuerpo sin vida de la estrella británica Jake Hall con un golpe en la cabeza y en medio de un charco de sangre. Según relataron las fuentes policiales, el actor británico había salido de fiesta y consumido alcohol y otras sustancias que lo llevaron a perder el control. La Policía maneja la hipótesis de un fatal accidente.

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“Los testigos dijeron a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en el lugar que estaba alquilando", informaron las autoridades españolas y agregaron que "parece que se puso nervioso , posiblemente debido al alcohol y otras sustancias que pudo haber consumido.”

De acuerdo a la publicación del diario The Sun, Jake Hall sufrió un accidente con heridas mortales en su cabeza. El ex galán de reality shows estaba muerto en medio de un charco de sangre y pequeños cristales , aparentemente de una puerta de vidrio con la que se habría golpeado de una casa alquilada en Santa Margalida, al norte de Mallorca.

Fuentes del lugar le aseguraron a la Guardia Civil que en un momento las cosas "se pusieron agresivas" y que el exmodelo pudo haber "intentado hacerse daño golpeándose la cabeza contra las cosas".

Por el momento, la investigación sigue en curso en la capital de la isla, lugar que era la segunda residencia de la estrella de The Only Way is Essex. Mientras que el entorno del actor decidió preservar de las repercusiones a la familia del fallecido.

Jake Hall vivía en Mallorca donde se refugiaba para componer por su trabajo de diseñador. Además, era padre de River, hija fruto de su relación con Missé Beqiri, estrella de Ladies of London y exestrella de Real Housewives of Cheshire.