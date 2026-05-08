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Conmoción: una reconocida cantante internacional quedó en coma tras una grave operación

La estrella de la década de los 80', dueña de uno de los temas más cantados en los estadios argentinos, fue trasladada de urgencia.

La cantante quedó en coma tras una operación intestinal.
La cantante quedó en coma tras una operación intestinal.

Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de los años 80, fue internada para someterse a una operación intestinal y quedó en coma.

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“Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia”, señaló el mensaje publicado en el sitio oficial de la artista de 74 años.

El comunicado precisó además que “la intervención se desarrolló correctamente” y que la cantante británica se encuentra actualmente en recuperación, aunque no se brindaron más detalles sobre su estado de salud ni sobre los motivos específicos de la cirugía.

Nacida como Gaynor Sullivan en Gales en 1951, Bonnie Tyler construyó una carrera internacional marcada por su voz ronca y rasposa, convertida en sello personal tras una operación de cuerdas vocales en los años 70 que modificó definitivamente su tono.

bonnie tyler
Bonnie Tyler, uno de los íconos de la década de los 80.

Bonnie Tyler, uno de los íconos de la década de los 80.

La cantante alcanzó fama mundial con éxitos como Total Eclipse of the Heart, lanzado en 1983 y convertido en uno de los himnos románticos más reconocibles de la música pop.

Otros de sus grandes clásicos fueron It's a heartache y Holding Out for a Hero, canciones que trascendiern generaciones gracias a su presencia constante en películas, series y publicidades. Su estilo, una mezcla de rock melódico y pop dramático, la convirtió en una de las artistas más representativas de la década del 80.

A lo largo de su carrera vendió millones de discos y obtuvo múltiples nominaciones a premios internacionales. Y si bien la noticia de su internación generó preocupación entre sus seguidores, el parte difundido por su equipo transmitió tranquilidad al confirmar que la operación fue exitosa y que la cantante evoluciona favorablemente.

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