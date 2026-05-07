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Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: "La entendí de grande"

El conductor habló de la crianza compleja y en libertad que le dio la mujer, que quedó ciega a los 70 años.

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

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Mario Pergolini está pasando por un duro momento tras la muerte de su madre, Beatriz Mencione, quien falleció este jueves. Por esa razón, el conductor no irá a su programa Otro Día Perdido en El Trece.

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.
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Ante la pérdida, se viralizaron videos donde el presentador habla de la mujer, que perdió la vista de grande, a los 70 años. "Mi mamá nos está viendo ahora. No, mentira. Es ciega", bromeó en televisión.

El mediático reveló la crianza que le dio Mencione: "Mi mamá es una mujer que, y esto lo entendí de grande, siempre me educó con mucha libertad". En este sentido, reflexionó que "la tenía todo el día encima" y que se sintió "un prisionero estúpido".

"La verdad, esta tipa me dejó hacer un montón", reconoció el locutor, que atravesó una época difícil de su juventud. Entonces, ella le decía con quién juntarse y con quién no, y que tenía que ir a SEDRONAR para la asistencia por el consumo de sustancias problemáticas.

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Mario Pergolini usó la tecnología para ayudar a su mamá

Mario Pergolini contó que intentó ayudar a su mamá con el tema de la ceguera, e intentó probar con la IA física y los aparatos para adultos mayores. "Mi mamá se quedó ciega de grande, a los 70, estaba frustrada y enojada", explicó. El proyecto terminó en el diseño de un dispositivo para disminuir las limitaciones sensoriales de su madre.

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