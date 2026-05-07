7 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno rechazó el pedido de la OMS y confirmó que no volverá a la organización

A través del Ministerio de Salud, la gestión de Javier Milei señaló que no reconsiderará su salida del organismo. Aseguró que "Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población" sin "resignar soberanía".

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Argentina reconfirmó su salida de la OMS el 17 de marzo de 2026. 

Argentina reconfirmó su salida de la OMS el 17 de marzo de 2026. 

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en el que rechazó el pedido del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien, tras el brote de hantavirus, había solicitado a Argentina y Estados Unidos que reconsideraran sus decisiones tras la salida oficial del bloque sanitario global. Desde el Gobierno contestaron que "Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población".

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El directivo de la OMS había relizado un pedido público durante una rueda de prensa en torno a lo ocurrido a nivel mundial con el hantavirus. "Pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, subrayó Ghebreyesus y apeló a una rectificación en la decisión de la gestión de Javier Milei respecto a la salida definitiva de la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, solicit&oacute; a Argentina que reconsidere su salida del organismo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, solicitó a Argentina que reconsidere su salida del organismo.

Además, en este contexto, el director general del organismo anunció que en Argentina se tomarán 2500 pruebas de diagnóstico de hantavirus y se enviarán a laboratorios de distinos países luego del brote que se produjo en un crucero en el Atlántico que zarpó desde Ushuaia.

El Ministerio de Salud publicó, en su cuenta oficial de X, un mensaje en respuesta al pedido del organismo en el que ratificó la decisión de no formar parte del bloque sanitario y remarcó que "no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países". En ese sentido, el Gobierno aclaró que, de ser necesario, colaborará con otros países o entidades, "incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias".

Respecto a la propagación del hantavirus, desde el ministerio afirmaron que trabajan activamente en un "monitoreo epidemiológico preventivo", que sostienen "el intercambio de información con otros países" y que "trabajan junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos". En tanto, confirmaron que "hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país".

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La administración actual reiteró que no es necesaria la intervención de la OMS y aseveró que la situación "no exige subordinación política". En el mismo sentido, arremetió nuevamente contra las intenciones de Ghebreyesus. "Vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina", detalla el escrito oficial.

Para finalizar, el comunicado intenta resaltar la soberanía y el trabajo del gobierno libertario en materia sanitaria. "La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias", redactaron desde el ministerio. "Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano", concluyó el mensaje, con duras críticas a la OMS.

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