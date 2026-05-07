7 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación

En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la familia del fotógrafo denunció un ataque a la libertad de expresión tras la cancelación de su muestra. Pese a la censura, la exposición se realizará mañana en la puerta del Congreso.

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El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación
NA/Mariano Sánchez

En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Gobierno nacional censuró la muestra del fotógrafo Pablo Grillo en el Senado. Su familia denunció un ataque a la libertad de expresión tras la cancelación de su muestra. Pese a la prohibición, la exposición se realizará mañana en afuera del Congreso.

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.
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Fabián Grillo, padre del fotoperiodista, confirmó la cancelación de la muestra y convocó a la ciudadanía a reunirse mañana a las 16:30 en las afueras del Congreso de la Nación. La diputada nacional Cecilia Moreau fue una de las primeras en pronunciarse sobre el hecho y expresó su rechazo a través de su cuenta en X.

"No les alcanzó con herirlo gravemente, también necesitan silenciarlo, que no aparezca, que se olvide su nombre... Así se comporta un gobierno criminal desesperado por impunidad", escribió.

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La familia de Pablo sacó un comunicado y expresó: "Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura" y añadió: "No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada. Mañana a las 16:30 horas nos encontramos en la puerta del Congreso para compartir la obra de Pablo, aunque algunos quieran impedirlo”.

Muestra de Pablo Grillo en el Senado censurada

Pablo Nahuel Grillo, fotógrafo y trabajador argentino, se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia institucional tras ser gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero durante la violenta represión en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025.

Después de atravesar una larga recuperación y mientras avanza la causa judicial contra el responsable, Grillo retomó su militancia y su obra fotográfica.

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