7 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni minimizó las diferencias con Patricia Bullrich: "Pato es una fenómena"

El jefe de Gabinete desestimó las declaraciones de la senadora, quien pidió que adelantara su declaración jurada en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. "Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento", afirmó.

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Adorni negó que exista una interna con Bullrich.

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Martín Menem respaldó a Manuel Adorni. 
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La exministra de Seguridad cruzó a Adorni y consideró que la presentación de los documentos debía ser "inmediata". "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y cuanto antes mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", presionó este miércoles en A24.

Poco después, el presidente Javier Milei salió a dar una entrevista en LN+ donde cerró filas con su jefe de Gabinete: afirmó que no dejará el cargo "ni en pedo", anunció que "está por presentar los números por adelantado" y argumentó que, "en realidad, Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel", restándole importancia al cruce.

"Pato es una fenómena. El spoileo es porque todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento", sostuvo Adorni este jueves en el canal de streaming Neura. Allí explicó que, "como pasa todos los años", la fecha límite "se extendió" al 31 de julio y "yo comenté que no iba a esperar al vencimiento".

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"Entonces me spoileó que la iba a presentar antes. Está perfecto, qué sé yo, está bien... Aparte con Patricia trabajamos en la mesa política juntos. La conocí en el poder, digamos; antes la entrevistaba", contó el funcionario y, ante la consulta de Alejandro Fantino, aclaró que no tomó "a mal" las declaraciones de la senadora.

"No, si no dijo nada... Está bien. Después, si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar. Pero no, ¿cómo lo voy a tomar mal? Si era algo que internamente sabíamos todos", insistió, minimizando el ultimátum de Bullrich, y dio por cerrado el tema al confirmar que presentará su declaración jurada lo antes posible.

Adorni: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar"

Durante la misma entrevista, Adorni adelantó que "el dolor y el padecimiento no van a quedar en silencio" y precisó que hablará sobre la causa de enriquecimiento ilícito en la que está imputado "cuando la Justicia aclare todo". "Voy a hablar y voy a hablar mucho", insistió el funcionario este jueves.

"Hubo otros casos judiciales, como $LIBRA y ANDIS, en los que jamás hemos hablado porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia", explicó el jefe de Gabinete, y afirmó que el presidente Javier Milei "sabe la verdad". Además, agradeció cómo lo defendió el jefe de Estado en LN+ y reveló: "Nunca me contó que iba a salir, es un ser maravilloso".

El exvocero presidencial sostuvo que "cualquier cosa" que diga se puede tomar como que tiene "la intención de obstruir la Justicia". "No lo voy a hacer. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", apuntó Adorni.

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