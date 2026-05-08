Ferraresi se reunió con el embajador de Colombia: "Latinoamérica debe ser libre de toda dominación extranjera" El intendente de Avellaneda, quien aparece como posible candidato a gobernador bonaerense en 2027, dialogó con el diplomático sobre la situación política y social de la región. Por + Seguir en







Jorge Ferraresi fue recibido por el embajador de Colombia en la Argentina.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aparece como uno de los posibles candidatos a gobernador bonaerense por el peronismo en el 2027, fue recibido por el embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta Ramos, y afirmó que "Latinoamérica debe desarrollarse unida, integrada y libre de toda dominación extranjera".

El jefe comunal asistió junto a la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, en una reunión de la cual también participó la esposa del jefe diplomático colombiano, Adriana Delgado Sánchez, y la copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Paola Grillo.

"Nos recibieron, junto con @magdysierra, para una charla en la que intercambiamos ideas sobre la situación de nuestros países y de la región", informó Ferraresi en una publicación de la red social X.

"Latinoamérica debe desarrollarse unida, integrada y libre de toda dominación extranjera. Solo así llegará la hora de los pueblos y la definitiva eliminación de la injusticia social", reafirmó.