8 de mayo de 2026 Inicio
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Ferraresi se reunió con el embajador de Colombia: "Latinoamérica debe ser libre de toda dominación extranjera"

El intendente de Avellaneda, quien aparece como posible candidato a gobernador bonaerense en 2027, dialogó con el diplomático sobre la situación política y social de la región.

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Jorge Ferraresi fue recibido por el embajador de Colombia en la Argentina.

Jorge Ferraresi fue recibido por el embajador de Colombia en la Argentina.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aparece como uno de los posibles candidatos a gobernador bonaerense por el peronismo en el 2027, fue recibido por el embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta Ramos, y afirmó que "Latinoamérica debe desarrollarse unida, integrada y libre de toda dominación extranjera".

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El jefe comunal asistió junto a la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, en una reunión de la cual también participó la esposa del jefe diplomático colombiano, Adriana Delgado Sánchez, y la copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Paola Grillo.

"Nos recibieron, junto con @magdysierra, para una charla en la que intercambiamos ideas sobre la situación de nuestros países y de la región", informó Ferraresi en una publicación de la red social X.

"Latinoamérica debe desarrollarse unida, integrada y libre de toda dominación extranjera. Solo así llegará la hora de los pueblos y la definitiva eliminación de la injusticia social", reafirmó.

Ferraresi destacó "el modelo de gestión" de Avellaneda que, concluyó, "es reconocido en diferentes países, y eso nos llena de orgullo".

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