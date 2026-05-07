7 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El palo de Manuel Adorni a varios periodistas en medio del escándalo: "Hay un montón de traidores"

El jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, no ocultó su bronca con algunos colegas que lo criticaron duramente. "Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo", reveló.

Por
El funcionario dio una entrevista en Neura.

El funcionario dio una entrevista en Neura.

En medio de las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales y mientras la Justicia avanza con la investigación por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a periodistas y personas de su entorno a quienes acusó de haberlo "traicionado": "Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo", precisó.

Manuel Adorni.
Te puede interesar:

Adorni: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar"

En una entrevista con el canal de streaming Neura, el funcionario de la gestión liberal expresó, visiblemente incómodo al hablar del tema: "No tengo una lista, pero hay un montón de traidores". Aunque evitó dar nombres, habló de "deslealtades" y relató una situación puntual vinculada a uno de los viajes cuestionados públicamente en las últimas semanas.

Según contó, alguien que conduce un reconocido noticiero se mostró "horrorizado" por uno de esos viajes pese a que, de acuerdo con su versión, había estado cerca de acompañarlo. "Esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Y te digo más, no sé si no había hasta sacado los pasajes para irse conmigo", reveló Adorni, sin identificar a la o el periodista.

El jefe de Gabinete admitió además que las críticas y las filtraciones le afectaron emocionalmente. "Y me pegó, me pegó mucho", reconoció. Sin embargo, adelantó que en algún momento dará más detalles sobre lo ocurrido: "Un día voy a hablar, voy a hablar y voy a contar", prometió.

Embed

Además, añadió: "Por otro lado, le he agradecido a gente extremadamente conocida y súper archiperonista por lo leales y honestos intelectualmente que fueron conmigo en estos días. Jamás voy a dar nombres, pero si me están escuchando, saben perfectamente a quiénes me refiero. Increíblemente, a pesar de tener una distancia infinita en lo que pensamos, en cómo actuamos y en el país que nos gustaría tener, estuvieron a la altura de las circunstancias y se comportaron con una enorme honestidad intelectual".

El testimonio del jefe de Gabinete llegó en un contexto delicado para el funcionario, que quedó bajo la lupa tras las denuncias sobre inconsistencias en su patrimonio, deudas fiscales, remodelaciones millonarias en su country de Indio Cuá y presuntos pagos en efectivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adorni negó que exista una interna con Bullrich.

Adorni minimizó las diferencias con Bullrich: "Pato es una fenómena"

play

Nuevas revelaciones complican a Adorni: deudas con ARBA, inconsistencias patrimoniales y gastos millonarios

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Adorni busca pasar página y advierte: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar y voy a hablar mucho"

play

Los videos de la millonaria refacción de la casa de Adorni en el country Indio Cua

Manuel Adorni volverá a hablar con la prensa. 

Tras la acorralada de Bullrich, Adorni brindará una conferencia en Casa Rosada este viernes

Manuel Adorni se encuentra acorralado entre la Justicia y el Congreso. 

Adorni en la mira: la oposición pide una sesión para interpelarlo

Rating Cero

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: "La entendí de grande"

Qorianka Kilcher es una actriz de ascendencia peruana y suizo-alemana que alcanzó la fama por Pocahontas. 

Una actriz peruana demandó a James Cameron por explotar su imagen en Avatar

La Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del actor. 

Muerte y misterio: hallaron sin vida a una estrella británica tras una fiesta en España

El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

L-Gante, otra vez, foco de polémicas.

Nuevo escándalo de L-Gante: podría volver a la cárcel por este insólito motivo

Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba

últimas noticias

El funcionario dio una entrevista en Neura.

El palo de Adorni a varios periodistas en medio del escándalo: "Hay un montón de traidores"

Hace 1 hora
Adorni negó que exista una interna con Bullrich.

Adorni minimizó las diferencias con Bullrich: "Pato es una fenómena"

Hace 1 hora
Donald Trump recibió un gran revés judicial.

La Justicia de EEUU falló en contra de los aranceles globales del 10% de Trump

Hace 1 hora
Manuel Adorni.

Adorni: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar"

Hace 1 hora
Penalti cometido por Juan Cruz Meza (River Plate) tras una falta dentro del área.

En un partido sufrido y con polémicas, River le ganó 2 a 1 a Carabobo

Hace 2 horas