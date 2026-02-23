Senado: Luis Juez pasó a La Libertad Avanza y tres peronistas se fueron del bloque kirchnerista

El cordobés dejó el Frente Cívico y formalizó su incorporación al espacio libertario, mientras que Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza conformaron Convicción Federal. Los movimientos se produjeron en una semana clave de cara a las sesiones por el nuevo Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral.

Los senadores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza dejaron el bloque Popular que integra el interbloque de Unión por la Patria y conformaron el espacio Convicción Federal , mientras que Luis Juez pasó a formar parte de La Libertad Avanza luego de que dejara el monobloque del Frente Cívico. Los traspasos se produjeron en la previa de las sesiones sobre los proyectos de reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Andrada (Catamarca), Moisés (Jujuy) y Mendoza (Tucumán), quienes son cercanos a los gobernadores dialoguistas con el Gobierno e incluso apoyaron iniciativas de la administración libertaria , pegaron el portazo y se fueron de Convicción Federal, ya que pretenden integrar un nuevo espacio. La decisión se trató de un duro golpe para el bloque kirchnerista, debido a que ahora cuenta con 25 senadores, el número más bajo desde la vuelta de la democracia, aunque mantienen el tercio.

En un comunicado, Convicción Federal expuso su postura: "La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana".

"Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición. Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas", agregaron en esta línea. También ratificaron su posición opositora al Gobierno.

Por su parte, ahora La Libertad Avanza sigue de cerca al bloque peronista con la incorporación de Juez, ya que tiene 21 bancas propias. De esta manera, el espacio oficialista y sus aliados se acercaron a los dos tercios (48), lo que les facilitará aprobar diferentes proyectos. El cordobés se había ido en diciembre del PRO y armó un monobloque, que pertenecía al interbloque libertario, aunque ahora se integró formalmente al oficialismo.

En tanto, los movimientos se produjeron en la previa de las sesiones del Senado que se estima que se llevarán adelante esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes para sancionar la reforma laboral, debido a que volvió a la Cámara alta ya que recibió luz verde de la Cámara de Diputados con modificaciones.

El Gobierno mantuvo una reunión clave por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El Gobierno reunió este lunes a su mesa política en la Casa Rosada para cerrar la estrategia parlamentaria de cara al tramo final de las sesiones extraordinarias y avanzar con los proyectos considerados prioritarios.

La mesa política fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de ministros y legisladores oficialistas. El encuentro buscó ordenar la hoja de ruta legislativa antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere encaminar figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta para su revisión final. También aparecen en la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En paralelo, el oficialismo trabaja para anticipar la discusión de un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de instalar el debate en los primeros días de marzo, una vez finalizadas las extraordinarias.