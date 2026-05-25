25 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ruta del dinero en la causa ANDIS: Suizo Argentina sigue bajo sospecha de la Justicia

La investigación judicial contra la familia Kovalivker y la droguería Suizo Argentina avanza con procesamientos confirmados y la apertura de servidores clave. La Justicia sigue la ruta del dinero en el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno y que ya expuso licitaciones direccionadas y hallazgos de efectivo en allanamientos.

Por
Familiade lujo y negocios oscuros forman parte del caso Kovalivker y la corrupción en discapacidad. 

Familia de lujo y negocios oscuros forman parte del caso Kovalivker y la corrupción en discapacidad. 

La causa ANDIS se encuentra en una etapa avanzada de investigación penal, con procesamientos y llamados a indagatoria. El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, apunta a la familia Kovalivker y la droguería Suizo Argentina como parte de una red de corrupción público-privada que operaba en la Agencia Nacional de Discapacidad mediante fraude al Estado, cartelización de compras, retornos millonarios y pago de coimas.

Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60% en un contexto
Te puede interesar:

Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60%

Mientras el negocio farmacéutico de la Suizo Argentina sigue activo en capacitaciones y expansión de negocios, el imperio económico de la familia Kovalivker enfrenta una investigación judicial de alto impacto por corrupción y se agrava con pruebas de dinero en efectivo, vínculos políticos y sociedades offshore, lo que coloca a la empresa y al clan familiar en el centro de la agenda nacional.

Hasta ahora, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron procesados junto a otros 16 imputados por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles. La fiscalía abrió en febrero el servidor secuestrado en Suizo Argentina, que habría recibido compras por 55.000 millones de pesos en un año, operando como “ventanilla de pagos millonarios”.

Entre las pruebas figuran chats con referencias a “el helvético” y la bandera suiza, además de allanamientos en Nordelta donde se incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo.

A su vez, el juez Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional realizar peritajes sobre audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaría un sistema de coimas dentro de la agencia. La medida fue resistida por Spagnuolo y la familia Kovalivker, quienes pidieron la nulidad al sostener que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer toda la causa.

En esta etapa de la causa, el peritaje de los audios será clave, aunque la Fiscalía sostiene que existen pruebas más sólidas (sistemas manipulados y hallazgos de dinero). Por su parte, en su nueva indagatoria, Spagnuolo evitó declarar y aseguró que lo hará recién después del peritaje.

Diego Spagnuolo

El exfuncionario libertario ya había sido procesado en febrero por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles, en una investigación por maniobras de más de 75.000 millones de pesos. La causa desentrama una red de corrupción público-privada que habría cartelizado la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia, con participación de droguerías como Suizo Argentina.

Otros implicados, como Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, también se negaron a dar testimonio. El fiscal Franco Picardi relativizó el peso de los audios y señaló que son “accesorios”. Por su parte, la familia Kovalivker sigue en el centro de la investigación, señalada por su rol en la red de droguerías fantasma.

Clan Kovalivker: ¿cómo quedaron en el ojo de la tormenta?

La familia dueña de la droguería Suizo Argentina quedó en el centro de la causa ANDIS por presuntas coimas y sobreprecios en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia investiga si el clan operó una red de sociedades fantasma para direccionar compras millonarias, con menciones directas a Karina Milei y los Menem como beneficiarios de retornos.

Uno de los principales señalados por la Justicia es Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y es pieza clave de un entramado de 49 sociedades, con vínculos con Mauricio Macri y aportes a campañas de La Libertad Avanza.

Clan Kovalivker - Suizo Argentina

Por otra parte, su hermano Emmanuel fue interceptado en Nordelta con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo durante allanamientos, mientras que el patriarca del clan, el empresario y escritor Eduardo Kovalivker mantiene una vida de lujo en Europa y Punta del Este, donde además se da el gusto de coleccionar Ferraris.

No obstante, a la vida de lujos se contrapone una realidad judicial que los envuelve en un escándalo de corrupción a nivel nacional. El expediente judicial del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi los apunta como parte de una red de corrupción público-privada que habría operado mediante fraude al Estado, cartelización de compras y pago de coimas.

Además de su rol en el negocio farmacéutico, los Kovalivker diversificaron inversiones en automotores (RS Eventos SRL), concesionarias de lujo (Il Cavallino), consultoras de salud y constructoras, consolidando un imperio económico que ahora se ve comprometido por el avance de la causa judicial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Duro mensaje de la Iglesia en el Tedeum: "Basta de arengar la división, nadie se salva solo"

Javier Milei junto a su hermana Karina y Manuel Belgrano, en estética Lego por el 25 de Mayo.

El desconcertante video de Javier Milei por el 25 de Mayo junto a Manuel Belgrano en estética Lego

Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios. 

Geografía a marzo: Milei viralizó un mapa de Argentina al que le falta Tucumán y las Malvinas

Las familias trabajadoras son desplazadas a la calle por la falta de empleo y los alquileres impagables.

"El riesgo de estar en la calle sube segundo a segundo": la cara más cruda del ajuste de Milei

Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

Rating Cero

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Wanda Nara y sus hijas se reencontraron con la familia Icardi, mientras Mauro está en Japón

Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

Rodrigo De Paul cumplió 32 años y Tini Stoessel lo saludó en redes sociales.

Tierno mensaje de Tini Stoessel a De Paul por su cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

últimas noticias

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Wanda Nara y sus hijas se reencontraron con la familia Icardi, mientras Mauro está en Japón

Hace 5 minutos
El abrazo de Milei a Jorge Macri.

Gesto de distensión: Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri en el Tedeum

Hace 26 minutos
Lionel Messi preocupa a la Selección argentina.

Inter Miami publicó el parte médico de Messi: qué tiene y cómo llegará al Mundial

Hace 45 minutos
Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

Hace 51 minutos
El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo.

Video: planeaba atacar a su expareja con bombas molotov y fue detenido tras una persecución de película

Hace 1 hora