Ruta del dinero en la causa ANDIS: Suizo Argentina sigue bajo sospecha de la Justicia

La investigación judicial contra la familia Kovalivker y la droguería Suizo Argentina avanza con procesamientos confirmados y la apertura de servidores clave. La Justicia sigue la ruta del dinero en el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno y que ya expuso licitaciones direccionadas y hallazgos de efectivo en allanamientos.

La causa ANDIS se encuentra en una etapa avanzada de investigación penal, con procesamientos y llamados a indagatoria. El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi , apunta a la familia Kovalivker y la droguería Suizo Argentina como parte de una red de corrupción público-privada que operaba en la Agencia Nacional de Discapacidad mediante fraude al Estado , cartelización de compras, retornos millonarios y pago de coimas.

Mientras el negocio farmacéutico de la Suizo Argentina sigue activo en capacitaciones y expansión de negocios, el imperio económico de la familia Kovalivker enfrenta una investigación judicial de alto impacto por corrupción y se agrava con pruebas de dinero en efectivo, vínculos políticos y sociedades offshore, lo que coloca a la empresa y al clan familiar en el centro de la agenda nacional.

Hasta ahora, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron procesados junto a otros 16 imputados por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles . La fiscalía abrió en febrero el servidor secuestrado en Suizo Argentina, que habría recibido compras por 55.000 millones de pesos en un año, operando como “ventanilla de pagos millonarios”.

Entre las pruebas figuran chats con referencias a “el helvético” y la bandera suiza, además de allanamientos en Nordelta donde se incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo.

A su vez, el juez Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional realizar peritajes sobre audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaría un sistema de coimas dentro de la agencia. La medida fue resistida por Spagnuolo y la familia Kovalivker, quienes pidieron la nulidad al sostener que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer toda la causa.

En esta etapa de la causa, el peritaje de los audios será clave, aunque la Fiscalía sostiene que existen pruebas más sólidas (sistemas manipulados y hallazgos de dinero). Por su parte, en su nueva indagatoria, Spagnuolo evitó declarar y aseguró que lo hará recién después del peritaje.

Diego Spagnuolo

El exfuncionario libertario ya había sido procesado en febrero por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles, en una investigación por maniobras de más de 75.000 millones de pesos. La causa desentrama una red de corrupción público-privada que habría cartelizado la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia, con participación de droguerías como Suizo Argentina.

Otros implicados, como Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, también se negaron a dar testimonio. El fiscal Franco Picardi relativizó el peso de los audios y señaló que son “accesorios”. Por su parte, la familia Kovalivker sigue en el centro de la investigación, señalada por su rol en la red de droguerías fantasma.

Clan Kovalivker: ¿cómo quedaron en el ojo de la tormenta?

La familia dueña de la droguería Suizo Argentina quedó en el centro de la causa ANDIS por presuntas coimas y sobreprecios en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia investiga si el clan operó una red de sociedades fantasma para direccionar compras millonarias, con menciones directas a Karina Milei y los Menem como beneficiarios de retornos.

Uno de los principales señalados por la Justicia es Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y es pieza clave de un entramado de 49 sociedades, con vínculos con Mauricio Macri y aportes a campañas de La Libertad Avanza.

Clan Kovalivker - Suizo Argentina

Por otra parte, su hermano Emmanuel fue interceptado en Nordelta con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo durante allanamientos, mientras que el patriarca del clan, el empresario y escritor Eduardo Kovalivker mantiene una vida de lujo en Europa y Punta del Este, donde además se da el gusto de coleccionar Ferraris.

No obstante, a la vida de lujos se contrapone una realidad judicial que los envuelve en un escándalo de corrupción a nivel nacional. El expediente judicial del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi los apunta como parte de una red de corrupción público-privada que habría operado mediante fraude al Estado, cartelización de compras y pago de coimas.

Además de su rol en el negocio farmacéutico, los Kovalivker diversificaron inversiones en automotores (RS Eventos SRL), concesionarias de lujo (Il Cavallino), consultoras de salud y constructoras, consolidando un imperio económico que ahora se ve comprometido por el avance de la causa judicial.