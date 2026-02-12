Régimen Penal Juvenil: seguí en vivo el debate en Diputados de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años El oficialismo acordó con los bloques aliados el proyecto que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y llevar el umbral de punibilidad a 14 años. También se tratará el acuerdo Unión Europea - Mercosur. Se espera una sesión maratónica. Por + Seguir en







La Camara de Diputados debate la modificación del Régimen Penal Juvenil.

La Cámara de Diputados es el escenario de un nueva jornada política clave para el Gobierno, que tras la victoria política en el Senado por la obtención de la media sanción de la reforma laboral, buscará un nuevo triunfo político y aprobar la ley que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 14 años.

La sesión comenzó pasadas las 11 y el temario también incluye el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.

Baja de edad de imputabilidad El Gobierno busca modificar el Régimen Penal Juvenil. Redes sociales Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.