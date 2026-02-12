12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Régimen Penal Juvenil: seguí en vivo el debate en Diputados de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo acordó con los bloques aliados el proyecto que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y llevar el umbral de punibilidad a 14 años. También se tratará el acuerdo Unión Europea - Mercosur. Se espera una sesión maratónica.

Por

La Camara de Diputados debate la modificación del Régimen Penal Juvenil. 

La Cámara de Diputados es el escenario de un nueva jornada política clave para el Gobierno, que tras la victoria política en el Senado por la obtención de la media sanción de la reforma laboral, buscará un nuevo triunfo político y aprobar la ley que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 14 años.

Te puede interesar:

Baja de edad de imputabilidad: comenzó la sesión en Diputados y el Gobierno busca un nuevo triunfo

La sesión comenzó pasadas las 11 y el temario también incluye el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.

Baja de edad de imputabilidad
El Gobierno busca modificar el R&eacute;gimen Penal Juvenil.&nbsp;

El Gobierno busca modificar el Régimen Penal Juvenil.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.

La sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El debate entra en la recta final.
play

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años. 

El Gobierno envió a Diputados el nuevo proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Ian Moche y Lilia Lemoine.

Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

El Congreso atravesará una jornada cargada el 12 y 13 de febrero. 

Extraordinarias al límite: dos sesiones, una agenda cargada y un error de cálculo

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

Rating Cero

Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo.

La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo

Al momento del asalto, la madre de Sergio Lapegüe estaba con una cuidadora

Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: "Tres delincuentes la quemaron con una plancha"

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

últimas noticias

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Hace 10 minutos
Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Hace 11 minutos
Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Hace 21 minutos
Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Hace 23 minutos
Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

El restaurante de Buenos Aires con comida venezolana para ir el Día de los Enamorados

Hace 34 minutos