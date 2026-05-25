Sandra Pettovello llegó a Roma y se prepara para su encuentro con el papa León XIV

La ministra de Capital Humano inició una intensa agenda de reuniones con autoridades vaticanas y actividades centradas en educación, inteligencia artificial y trabajo. El viaje, además, buscará avanzar en la coordinación de la posible visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Sandra Pettovello participó en el acto por el 25 de Mayo en el monumento al Gral. José de San Martín en Via di Valle Giulia.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , llegó a Roma para dar inicio a una intensa agenda de reuniones con autoridades vaticanas y actividades enfocadas en educación, inteligencia artificial y trabajo . El viaje tiene además el propósito de avanzar en la coordinación de la posible visita del papa León XIV a la Argentina, reforzando los lazos entre el Vaticano y el país.

Apenas llegó a Italia, la funcionaria libertaria participó de un acto por el 25 de Mayo en el monumento al general José de San Martín , situado en Via di Valle Giulia, en el que participaron embajadores y representantes diplomáticos acreditados en ese país. Como parte de la ceremonia se entonaron los himnos de Argentina e Italia y Pettovello colocó una ofrenda floral en homenaje al primer gobierno patrio.

Ese fue el primer gesto institucional de la ministra de Capital Humano en una visita que tendrá al Vaticano como eje político y diplomático que incluye reuniones con el Sumo Pontífice, el cardenal Pietro Parolin y otras autoridades de la Santa Sede, con una agenda centrada en la educación, la inteligencia artificial, la salud mental y el desarrollo humano.

Dentro de la agenda de Capital Humano, la actividad principal será un encuentro en el Vaticano con ministros de Educación de 15 países iberoamericanos, que concluirá con una audiencia encabezada por el Papa León XIV. Pettovello participará en representación de la Argentina y mantendrá reuniones con el cardenal Michael Czerny, la Soberana Orden de Malta y referentes de la Curia Romana.

En ese sentido, una de las reuniones más relevantes de la agenda de Pettovello es la que mantendrá con el cardenal Michael Czerny, referente del Vaticano en asistencia social y desarrollo humano. Allí, la ministra presentará los programas de formación y capacitación que impulsa el Ministerio de Capital Humano en Argentina para fortalecer el diálogo con sectores vaticanos vinculados a políticas sociales y educativas.

Esta es la quinta visita de Sandra Pettovello a Roma desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En estos dos años y medio, la ministra consolidó vínculos de trabajo con áreas del Vaticano relacionadas con educación, asistencia social y desarrollo humano. Si bien trascendió que la agenda no está vinculada a una eventual visita de León XIV a la Argentina, el tema que sigue bajo los canales diplomáticos formales entre la Cancillería y la Santa Sede pero se especula con una pronta posible visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Embed Argentina se adelanta al futuro.



Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.



El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.@JMilei pic.twitter.com/6FGlcQxpvs — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 22, 2026

Anuncios del Gobierno sobre Inteligencia Artificial

La Ministra aprovechará su paso por Roma para visitará los centros ELIS, una de las principales redes de formación profesional de Italia, para conocer sus programas de capacitación técnica e inserción laboral. La experiencia se vincula con la estrategia del Ministerio de Capital Humano en Argentina, que busca fortalecer la formación y promover la articulación educativa con el sector empresarial.

Cabe señalar que el presidente Javier Milei anunció el viernes pasado la creación de Gemelo Digital Social, que responde a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en programas del Ministerio de Capital Humano. La herramienta introduce la digitalización y el cruce de datos para auditar, controlar y eficientizar la gestión pública. "Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera", señaló el jefe de Estado.

Asimismo, el Jefe de Estado señaló: “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”.

Sin embargo, aún el Gobierno no termina de dominar del todo el campo de la IA e incurre en errores a la hora de mostrar sus resultados en materia económica y compartirlos en redes sociales. Sin ir más lejos, durante el fin de semana, tanto Milei como sus funcionarios compartieron un supuesto "mapa del crecimiento de la Argentina" realizado con IA para criticar la gestión del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires pero el gráfico contenía errores geográficos: le faltaba la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas.

La imagen compartida exhibía múltiples fallas de representación territorial donde las provincias aparecían desfiguradas en sus proporciones. A Santa Fe se le eliminó el “taco” de su silueta y se omitieron por completo los territorios insulares del Atlántico Sur.

Fue un funcionario de su partido, el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, quien criticó públicamente: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de la forma de las provincias. Así se pierde seriedad”.