El oficialismo pidió sesión en el Senado para debatir la reforma laboral el viernes

Un día antes, el jueves 26, se trataría el Régimen Penal Juvenil. El Gobierno apunta a aprobar ambos proyectos antes de que finalice el período de extraordinarias.

El Senado sesionará el jueves 26 y viernes 27

El Senado sesionará el jueves 26 y viernes 27, justo antes de terminar el período de extraordinarias.

Apenas un día después de que Diputados le diera media sanción al proyecto de reforma laboral, aunque con modificaciones al documento que había sido aprobado por la Cámara alta, el oficialismo le pidió a la presidenta del Senado, Victoria Villarriel, que la iniciativa se trate el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 11 de la mañana.

El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado.
Según el documento firmado por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la idea es que la próxima semana se trate no solo el proyecto de reforma laboral, sino que también se busque la media sanción que le falta al acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea.

El pedido a Villarruel también contó con la firma de las senadoras Flavia Royón, de Primeros Los Salteños, y Edith Terenzi, de Despierta Chubut. Además, acompañaron el pedido de Bullrich sus compañeros de bancada, los legisladores Agustín Coto y Carmen Rivero.

Convocatoria Senado reforma laboral viernes 27-02

Por lo pronto, la única confirmación es que el Gobierno ya obtuvo dictamen en el Senado después de los cambios introducidos en el proyecto durante la sesión en la Cámara de Diputados. Este era un paso clave para que el oficialismo obtenga la primera victoria parlamentaria antes del 1 de marzo, cuando Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso.

Después del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, quienes tenían como deber revisar las modificaciones, Bullrich celebró el avance del proyecto: "Es muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy, ya que los trabajadores trabajan en condiciones muy precarias".

La senadora aseguró que la reforma laboral es positiva porque "se bajan cargas a los trabajadores y las empresas. Tiene un montón de cosas que se han discutido, pero que son importantísimas para el futuro laboral de la Argentina".

A la salida del plenario, Bullrich respondió a las críticas a la ley, que la oposición asegura que no dará trabajo: "Lo que da trabajo son los institutos que la ley ha creado, la previsibilidad en juicios laborales, la posibilidad de reducir las cargas en un 95% a nuevas empresas, porque necesitamos que se creen nuevas empresas con menos carga impositiva. Todo esto va a crear una nueva Argentina".

Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

Cambios en indemnizaciones

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
