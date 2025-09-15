16 de septiembre de 2025 Inicio
Se tomaron el Nacional Buenos Aires y la Facultad de Dramáticas de la Universidad de las Artes

A horas del inicio de la medida de fuerza, los estudiantes organizan el reclamo contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

Se profundiza el plan de lucha de las universidades de cara a la marcha federal.

A menos de 48 horas de la esperada Marcha Federal, que promete ser un grito masivo contra las políticas del Gobierno, el departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes resolvió en la noche del lunes la toma de la facultad, en una asamblea rebalsada con una participación histórica de más de 350 estudiantes.

La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica
Mañana se suman a las ocupaciones el departamento de Artes Audiovisuales de la UNA, y las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

También el Colegio Nacional de Buenos Aires resolvió la ocupación durante la jornada de hoy luego de un debate acalorado en las asambleas de los tres turnos. Mañana el Carlos Pellegrini se sumará a la medida, con la que buscan visibilizar la adhesión de los colegios preuniversitarios que también sufren las consecuencias del desfinanciamiento del gobierno nacional

La comunidad educativa de todo el país profundiza y radicaliza sus medidas de protesta contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.

La semana de lucha comenzó con un claro mensaje desde el ámbito académico: este lunes hubo clases públicas en las principales facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), incluyendo Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería, Económicas y Medicina. En cada una de ellas, docentes y alumnos sacaron sus pupitres a la calle para visibilizar el reclamo por el ajuste que, denuncian, pone en jaque el futuro de la educación pública.

Sin embargo, la comunidad se hizo sentir también de forma espontánea tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que brindó detalles sobre el Presupuesto 2026. Un cacerolazo autoconvocado resonó en distintas partes del país, demostrando el rechazo a un modelo que, según la comunidad educativa, recorta fondos de áreas esenciales como la salud y la educación.

Además, en horas de la noche de este lunes y tras una asamblea histórica con una participación de más de 350 estudiantes, el departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) resolvió la toma de la facultad.

