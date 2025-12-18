18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué dicen las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario que el oficialismo no pudo derogar

Habían sido incluidas en el artículo 75 del capítulo 11 del Presupuesto 2026, rechazado por los legisladores. Fue uno de los puntos más controvertidos en la votación.

Por
La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Finalmente, el oficialismo no logró derogar en la Cámara de Diputados las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, incluidas en el artículo 75 del capítulo 11 del Presupuesto 2026.

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.
Te puede interesar:

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

En concreto, el artículo 75 de "la ley de leyes" intentaba derogar las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente, pero fue rechazado por los legisladores por 123 votos en contra, 117 afirmativos y 2 abstenciones.

Ambas normas habían sido promulgadas por Milei antes de las elecciones generales de octubre, cuando el rechazo a los vetos lo dejó sin margen de maniobra. Sin embargo, su aplicación quedó virtualmente suspendida: no se asignaron partidas presupuestarias, bajo el argumento recurrente de que “no hay plata” y de que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales para el financiamiento universitario y para los prestadores en discapacidad, aunque los montos otorgados quedaron muy por debajo de lo previsto en las propias leyes.

Incluso la Justicia le había ordenado al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un fallo donde hizo lugar a un amparo colectivo y además había suspendido el artículo del decreto presidencial que obligaba al Congreso a detallar las fuentes de financiamiento para su implementación.

Tras el veto, en septiembre el Senado había logrado la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra. El rechazo total a un veto del Ejecutivo no se daba desde hace 22 años.

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

Su objetivo central es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social.

Entre las principales medidas se destacan las compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Además, se establecía la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que es declarado de interés público nacional.

La normativa también impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar su financiamiento y revisar las condiciones de acceso y permanencia. Se propone fortalecer la gestión institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en su base de datos, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral, y asignar recursos específicos para el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día.

A su vez, se exige al Poder Ejecutivo que rindiera cuentas sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia, y se ratificaba el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario prevé actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación de 2023 y 2024.

Además, establece incrementos bimestrales por IPC y una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual por inflación.

La iniciativa llegó tras el veto de Javier Milei a una ley similar en octubre de 2024, decisión que en su momento había sido ratificada por Diputados. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese a un aumento del 29% decretado por el Ejecutivo, el presupuesto para 2025 se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real del 32% desde 2023, lo que compromete el funcionamiento de las universidades y el acceso a la educación superior gratuita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

play

Hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso durante la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

play

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo"

El pan dulce es uno de los clásicos de la mesa navideña.

Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

últimas noticias

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Hace 1 hora
La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

Hace 2 horas
El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Hace 3 horas
Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River.

Juan Fernando Quintero, agradecido a River: "Para mí es el Real Madrid"

Hace 3 horas
El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Hace 3 horas