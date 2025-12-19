Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad Vecinos y dueños de locales reclaman por la falta de servicio constante en el barrio Cardenal Samoré. A pesar de los aumentos en las boletas, muchos de ellos deben recurrir a comprar grupos electrógenos. "No se puede trabajar así", sentenciaron. Por + Seguir en







Los comercios, sin servicio.

Se registran cortes de luz en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, vecinos y comerciantes denuncian que la falta de suministro eléctrico es constante y se repite, año tras año, apenas aumenta la temperatura. "No podemos trabajar así", sentenciaron.

Lucas, dueño de un almacén de barrio, contó que los cortes pueden durar entre 24 y 48 horas. "Todos los años pasa lo mismo. Desde Edesur te dicen que lo resuelven en cuatro horas, pero no hay nadie trabajando", explicó en diálogo con C5N.

Para no perder la mercadería, tuvo que invertir 1.200 dólares en un grupo electrógeno nuevo. "Desde ayer a las cinco de la tarde estoy acá cuidando el equipo. Si se apaga, perdés helados, perdés mercadería, perdés plata. Y justo en un momento donde uno apuesta a vender por las fiestas", relató.

El periodista Adrián Salonia habló con otros comerciantes sobre la falta de luz en Lugano. Roberto, dueño de un maxikiosco, fue contundente: "Es un quilombo. Te cortan todos los días. Tuve que gastar 400.000 pesos en arreglar un generador y la boleta de luz me vino 300.000 pesos. Hay que pagarla igual, aunque no tengas servicio".

Martín, ferretero del barrio desde 1993, aseguró que el problema lleva décadas sin solución de fondo. "Antes te decían que pasaba cuando hacía 40 grados. Ahora es en primavera, otoño, invierno. Hacen parches, pero no una obra en serio. Pagamos cada vez más tarifa y no hay inversión", denunció.