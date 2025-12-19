19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Vecinos y dueños de locales reclaman por la falta de servicio constante en el barrio Cardenal Samoré. A pesar de los aumentos en las boletas, muchos de ellos deben recurrir a comprar grupos electrógenos. "No se puede trabajar así", sentenciaron.

Por
Los comercios

Los comercios, sin servicio.

Se registran cortes de luz en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, vecinos y comerciantes denuncian que la falta de suministro eléctrico es constante y se repite, año tras año, apenas aumenta la temperatura. "No podemos trabajar así", sentenciaron.

Cortes de luz programados para la jornada del jueves 18 de diciembre. 
Te puede interesar:

Alerta usuarios: cortes de luz programados para el jueves 18 de diciembre

Lucas, dueño de un almacén de barrio, contó que los cortes pueden durar entre 24 y 48 horas. "Todos los años pasa lo mismo. Desde Edesur te dicen que lo resuelven en cuatro horas, pero no hay nadie trabajando", explicó en diálogo con C5N.

Para no perder la mercadería, tuvo que invertir 1.200 dólares en un grupo electrógeno nuevo. "Desde ayer a las cinco de la tarde estoy acá cuidando el equipo. Si se apaga, perdés helados, perdés mercadería, perdés plata. Y justo en un momento donde uno apuesta a vender por las fiestas", relató.

El periodista Adrián Salonia habló con otros comerciantes sobre la falta de luz en Lugano. Roberto, dueño de un maxikiosco, fue contundente: "Es un quilombo. Te cortan todos los días. Tuve que gastar 400.000 pesos en arreglar un generador y la boleta de luz me vino 300.000 pesos. Hay que pagarla igual, aunque no tengas servicio".

Martín, ferretero del barrio desde 1993, aseguró que el problema lleva décadas sin solución de fondo. "Antes te decían que pasaba cuando hacía 40 grados. Ahora es en primavera, otoño, invierno. Hacen parches, pero no una obra en serio. Pagamos cada vez más tarifa y no hay inversión", denunció.

También señaló el impacto en las ventas: "Sin luz la gente no entra, no viene a comprar, y estamos en una situación económica donde necesitás cada cliente".

Los vecinos también sufren las consecuencias. María vive en la zona desde hace más de 15 años y actualmente está sin luz. "Me hago mala sangre. Llamo cada tres horas a Edesur y al ENRE. Hace más de tres años me compré un grupo electrógeno chico porque no puedo estar sin suministro", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre

Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

play

Mendoza: hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.

Inédita ley en Mendoza: los padres de niños que hagan bullying recibirán millonarias multas

Rating Cero

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

La modelo participó de una sesión fotográfica en donde se la vio con rulos definidos que modificaron por completo su imagen habitual.

La impresionante transformación de Pampita: un look renovado para Navidad

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

últimas noticias

Los comercios, sin servicio.

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Hace 28 minutos
En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

Hace 33 minutos
Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Hace 39 minutos
play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

Hace 40 minutos
play
La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Hace 42 minutos