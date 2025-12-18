Javier Milei le rindió homenaje a los dos soldados que se quitaron la vida El Presidente conmemoró a los dos soldados y el gendarme fallecidos: "Sirvieron a la nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud". Por + Seguir en







Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2025. Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2024.

El presidente Javier Milei conmemoró a los dos soldados que se quitaron la vida y al gendarme fallecido esta semana durante la entrega de sables y medallas del Colegio Militar en El Palomar. "Sirvieron a la nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud", remarcó el jefe de Estado.

Antes de comenzar con el discurso pertinente al acto de egreso, Milei aseguró que tanto él como su equipo están "a disposición de las familias en este momento de gran dolor".

Embed - Discurso del Presidente Milei en la entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar El soldado que fue hallado muerto en la Quinta de Olivos se llamaba Rodrigo Andrés Gómez y tenía 21 años. En Corrientes se quitó la vida Juan Pereira, con casi 30 años de servicio, y fue encontrado en la Guarnición de Monte Caseros. En Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, también de 21 años y oriundo de Salta, fue hallado sin vida en su casa después de golpear a su novia.

En los tres casos se investiga suicidio con arma de fuego reglamentaria o, en los últimos dos, por ahorcamiento.

Qué le dijo Javier Milei a los egresados del Colegio Militar El Presidente felicitó a la nueva generación de las tres fuerzas armadas y les pidió que "se dediquen a defender el país". "Nuestro gobierno se dedicará a defenderlos a ustedes", prometió.

"Un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defender esa riqueza", definió el economista y criticó a "los gobiernos anteriores" por "dejar un país empobrecido" y por intentar "fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderlas". Milei concluyó que su gestión tiene "el deber de recomponer el crecimiento económico" y "restituir" las Fuerzas Armadas". "Sin ellas no podremos asegurar la continuidad de ese crecimiento", advirtió.