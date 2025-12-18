18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei le rindió homenaje a los dos soldados que se quitaron la vida

El Presidente conmemoró a los dos soldados y el gendarme fallecidos: "Sirvieron a la nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud".

Por
Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2025.

Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2025.

Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2024.

Javier Milei en el acto de egreso del Colegio Militar en 2024.

El presidente Javier Milei conmemoró a los dos soldados que se quitaron la vida y al gendarme fallecido esta semana durante la entrega de sables y medallas del Colegio Militar en El Palomar. "Sirvieron a la nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud", remarcó el jefe de Estado.

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 
Te puede interesar:

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

Antes de comenzar con el discurso pertinente al acto de egreso, Milei aseguró que tanto él como su equipo están "a disposición de las familias en este momento de gran dolor".

Embed - Discurso del Presidente Milei en la entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar

El soldado que fue hallado muerto en la Quinta de Olivos se llamaba Rodrigo Andrés Gómez y tenía 21 años. En Corrientes se quitó la vida Juan Pereira, con casi 30 años de servicio, y fue encontrado en la Guarnición de Monte Caseros. En Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, también de 21 años y oriundo de Salta, fue hallado sin vida en su casa después de golpear a su novia.

Qué le dijo Javier Milei a los egresados del Colegio Militar

El Presidente felicitó a la nueva generación de las tres fuerzas armadas y les pidió que "se dediquen a defender el país". "Nuestro gobierno se dedicará a defenderlos a ustedes", prometió.

"Un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defender esa riqueza", definió el economista y criticó a "los gobiernos anteriores" por "dejar un país empobrecido" y por intentar "fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderlas".

Milei concluyó que su gestión tiene "el deber de recomponer el crecimiento económico" y "restituir" las Fuerzas Armadas". "Sin ellas no podremos asegurar la continuidad de ese crecimiento", advirtió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.

Milei: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó"

play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañaron el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Milei sigue provocando en redes sociales.

Una publicación de Javier Milei en Instagram generó tensión diplomática con Brasil

Cristina aseguró que Milei no le encuentra el agujero al mate.

Cristina criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

Caputo, Bausili y Daza presentes en el programa de streaming, Las Tres Anclas.

Caputo aclaró el nuevo esquema de bandas: "A la gente común no le afecta en nada"

Rating Cero

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Habilitan el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

Hace 3 minutos
Chiqui Tapia, en el Estadio Lusail, celebró los 3 años de la obtención de la Copa del Mundo.

Chiqui Tapia celebró el aniversario de la Copa del Mundo desde Qatar: "¡Vamos por la cuarta!

Hace 5 minutos
La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

Hace 8 minutos
play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 11 minutos
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Hace 12 minutos