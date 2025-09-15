16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica

La central obrera repudió los decretos que anularon el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, denunció un “ajuste que pone en peligro derechos fundamentales” y llamó a movilizar este miércoles junto a sindicatos, la comunidad educativa y organizaciones sociales.

Por
La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica

La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica

La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias Nacionales, que habían sido aprobadas por el Congreso.

Se profundiza el plan de lucha de las universidades de cara a la marcha federal.
Te puede interesar:

Se tomaron el Nacional Buenos Aires y la Facultad de Dramáticas de la Universidad de las Artes

“Tal como lo hizo semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad y las leyes previsionales, el Presidente volvió a recurrir al veto para impedir la puesta en marcha de dos importantes iniciativas que buscan garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública y del derecho a la salud en niñas, niños y adolescentes”, remarcó la central.

En el texto, la CGT sostuvo que “la salud y la educación pública son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo del país” y advirtió que “el fuerte ajuste desplegado por el Gobierno nacional no hace más que poner en grave peligro su funcionamiento y afecta directamente en las condiciones laborales de las y los trabajadores, como así también en el acceso de la ciudadanía a derechos fundamentales”.

La central obrera enmarcó la decisión del Ejecutivo en “el ajuste aplicado sobre los sectores más vulnerables” y denunció que, desde la asunción de Milei, el presupuesto destinado a universidades, educación y salud pública “registra una pérdida real cercana al 40%”.

“Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan con la validez de las mismas”, reclamó la conducción sindical.

Finalmente, la CGT convocó a movilizar este miércoles 17 de septiembre a las 15 horas frente al Congreso, donde acompañará a organizaciones de la salud, la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas “en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública”.

CGT
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

video: cacerolazos en varios puntos de la ciudad durante la cadena nacional de javier milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Ricardo Quintela apuntó contra Javier Milei por los fondos de las provincias: La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece

Quintela apuntó contra Milei por los fondos de las provincias: "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece"

luego de la cadena nacional, javier milei viaja a paraguay para reunirse con santiago pena y dirigentes de ultraderecha

Luego de la cadena nacional, Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Santiago Peña y dirigentes de ultraderecha

Rating Cero

Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena.

Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Lamine Yamal sorprendió con su fotografía íntima junto a Nicki Nicole.

Lamine Yamal compartió una foto íntima junto a Nicki Nicole: "Solo Dios puede..."

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.

Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..."

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

últimas noticias

Se profundiza el plan de lucha de las universidades de cara a la marcha federal.

Se tomaron el Nacional Buenos Aires y la Facultad de Dramáticas de la Universidad de las Artes

Hace 2 horas
Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena.

Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena

Hace 2 horas
La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica

La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica

Hace 3 horas
Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Hace 4 horas
Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Hace 4 horas