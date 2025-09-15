La CGT convocó a marchar al Congreso contra los vetos de Javier Milei a las leyes de universidades y salud pediátrica La central obrera repudió los decretos que anularon el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, denunció un “ajuste que pone en peligro derechos fundamentales” y llamó a movilizar este miércoles junto a sindicatos, la comunidad educativa y organizaciones sociales. Por







La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias Nacionales, que habían sido aprobadas por el Congreso.

“Tal como lo hizo semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad y las leyes previsionales, el Presidente volvió a recurrir al veto para impedir la puesta en marcha de dos importantes iniciativas que buscan garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública y del derecho a la salud en niñas, niños y adolescentes”, remarcó la central.

En el texto, la CGT sostuvo que “la salud y la educación pública son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo del país” y advirtió que “el fuerte ajuste desplegado por el Gobierno nacional no hace más que poner en grave peligro su funcionamiento y afecta directamente en las condiciones laborales de las y los trabajadores, como así también en el acceso de la ciudadanía a derechos fundamentales”.

La central obrera enmarcó la decisión del Ejecutivo en “el ajuste aplicado sobre los sectores más vulnerables” y denunció que, desde la asunción de Milei, el presupuesto destinado a universidades, educación y salud pública “registra una pérdida real cercana al 40%”.

“Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan con la validez de las mismas”, reclamó la conducción sindical.

Finalmente, la CGT convocó a movilizar este miércoles 17 de septiembre a las 15 horas frente al Congreso, donde acompañará a organizaciones de la salud, la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas “en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública”. CGT