El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei

La publicación se viralizó en las redes sociales este domingo y cuenta con el testimonio de un grupo de estudiantes

Las universidades públicas argentinas convocaron con un video que cuenta con el testimonio de varios estudiantes a la Marcha Universitaria Federal de este miércoles 17 de septiembre en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario , que buscaba garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las mismas y la recomposición salarial de sus trabajadores.

“Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden”, expresan en el comienzo de la grabación algunos alumnos.

Luego se suma otro grupo que continúan con el mensaje: " Queremos seguir formándonos siendo libres . Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos" .

"La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos . Porque universidad pública somos todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo", concluyen invitando a la sociedad a sumarse a la próxima movilización que buscará repetir la multitudinaria convocatoria de la primera marcha del 23 de abril de 2024 .

La marcha en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario se realizará este miércoles desde las 17 y tendrá su punto de inicio en el Congreso, al mismo tiempo que se espera que en la Cámara de Diputados se vuelva a tratar el proyecto rechazado por el Presidente.

Embed SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



Este miércoles 17/09 - 17h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario.



Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro.



Sumate a defender la Universidad pública. pic.twitter.com/Yt6RLalhqu — UBAonline (@UBAonline) September 14, 2025

La UBA, tras el veto de Javier Milei: "Para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró este jueves que “para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina”. Lo expresó luego de que el presidente Javier Milei firme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sobre el cual advirtió: “Sino se revierte en Diputados, vamos a dejar de verlas tal cual las conocemos”.

“La verdad que hay preocupación porque todos teníamos expectativas en que el Gobierno no vetará la ley. En algún momento había circulado la hipótesis de un veto parcial que era insuficiente, pero por lo menos planteaba o dejaba en claro que el gobierno estaba escuchando el reclamo”, señaló en un primer momento Yacobitti, previo a recordar que el personal docente y no docente perdió en el último año un 40% del poder adquisitivo en los salarios.

Luego del veto, el vicerrector universitario adelantó las medidas que se intentarán llevar a cabo para que el Congreso logre dar de baja el veto presidencial. Además de la Marcha Federal Universitaria del viernes, intentarán hablar con los legisladores y jefes de bloque "para explicarles que esto no tiene que ver con un ajuste. Tiene que ver con la vocación del Gobierno de destruir algo que funciona”.