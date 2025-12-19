Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

El sur argentino se posiciona como una de las opciones más valoradas para el turismo nacional, destacando con sus propuestas vinculadas a la naturaleza y el relax.

Lejos del calor sofocante de la Ciudad de Buenos Aires en verano, el sur argentino ofrece un clima ideal para disfrutar de sus extensas playas y una gastronomía de mar de primer nivel. Para quienes buscan una propuesta de ecoturismo , Puerto Madryn es uno de los destinos de naturaleza más importantes.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Más allá de sus paisajes de estepa y mar, el verdadero tesoro de esta temporada reside bajo la superficie, invitando a los viajeros a una conexión con la fauna local en las profundidades. La gran aventura para que hagas en 2026 es snorkeling con lobos marinos en la Reserva de Punta Loma; una experiencia inmersiva única para ver de cerca a estos animales marinos en su hábitat natural.

Entre paseos en kayak, avistaje de delfines y tardes de sol, Madryn se posiciona como el destino predilecto para disfrutar el verano en la Patagonia.

Puerto Madryn se ubica en la región de la Patagonia argentina , en el noreste de la Provincia de Chubut .

Es una ciudad costera situada a orillas del Golfo Nuevo , y es considerada la puerta de entrada a la Península Valdés , un sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La distancia a la capital provincial, Rawson, es de unos 67 km, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de aproximadamente 1400 kilómetros .

Qué puedo hacer en Puerto Madryn

Madryn es la capital nacional del buceo. En la Reserva Lobería de Punta Loma se puede realizar snorkeling o buceo guiado para interactuar y jugar con lobos marinos jóvenes.

Otra actividad recomendada para los amantes de los animales es visitar la colonia de Punta Tombo, entre septiembre y abril, o ir a la estancia El Pedral (en Punta Ninfas) para caminar entre miles de pingüinos.

lobo marino

Sin embargo, la actividad estrella de Madryn es el avistaje de la ballena franca austral, que se realiza desde mediados de junio hasta diciembre. Se pueden hacer paseos náuticos que salen desde Puerto Pirámides, dentro de Península Valdés, para ver a las ballenas de cerca. Aunque también se pueden realizar avistajes desde la costa en puntos estratégicos como la Playa El Doradillo.

Puerto Madryn cuenta con balnearios accesibles y totalmente equipados, espectáculos todo el verano, vida nocturna, una enorme oferta gastronómica donde sobresalen los productos de mar, y un sinfín de actividades: kayak, 4×4, stand-up paddle, kite surf, wind surf, mountain bike, buceo, pesca, paseos naúticos y trekking.

El tour por la ciudad permite visitar sitios de interés como el Monumento al Indio Tehuelche, el Parque Histórico Punta Cuevas y la zona del Naufragio del pesquero Folias en Playa Paraná. También se puede visitar el Ecocentro, un museo de ciencias naturales y culturales dedicado a la vida marina patagónica, con una vista espectacular del Golfo.

Cómo llegar a Puerto Madryn

puerto Madryn Punta Loma es la reserva de fauna más antigua de Chubut. chubutpatagonia.gob.ar

Hay tres principales formas de llegar a Puerto Madryn desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viaje en avión es la opción más rápida, con un vuelo de 2 horas hasta el Aeropuerto de Trelew o de Puerto Madryn.

Otra opción es el viaje en micro. Diariamente, varias empresas de larga distancia ofrecen servicios desde CABA hasta la ciudad al sur del país, generalmente en coche cama o semi-cama, lo que permite hacer el viaje nocturno más llevadero. Es un viaje que puede durar entre 17 y 20 horas.

Por último, el más largo pero el que te da mayor libertad es el viaje en auto. Implica recorrer alrededor de 1300 a 1470 kilómetros por lo que se recomienda planificar una parada intermedia para descansar (por ejemplo, en Bahía Blanca o Río Colorado).

Desde CABA, tomar la RN 3 hasta Azul y continuar por rutas provinciales (como la RP 51 o RN 226) hasta Bahía Blanca. Desde ahí, seguir la RN 22 y luego la RN 251 hasta San Antonio Oeste, donde empalma nuevamente con la RN 3 que desemboca directo a Puerto Madryn.