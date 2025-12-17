17 de diciembre de 2025 Inicio
Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Javier Milei junto al "Gordo Dan"

Una multitud llegó al barrio porteño para seguir el reportaje al Presidente en el canal de stream Carajo, que se verá mediante una pantalla gigante. El evento fue organizado por Las Fuerzas del Cielo.

Militantes libertarios acompañan a Javier Milei en el stream Carajo.

Desde las 21 de este miércoles, el presidente Javier Milei brindará una entrevista en La Misa, el programa emitido por el canal de streaming Carajo. En la previa, la organización Las Fuerzas del Cielo, liderada por el "Gordo" Dan, conductor del ciclo, convocó a la militancia de La Libertad Avanza a reunirse desde las 17 en la puerta del estudio, en pleno barrio porteño de Palermo, para recibir al mandatario y seguir el reportaje en vivo.

Milei sigue provocando en redes sociales.
Una publicación de Javier Milei en Instagram generó tensión diplomática con Brasil

"Hoy vamos a estar entrevistando al presidente Milei acá en Carajo, y hemos convocado a la gente para que venga a alentar", aseguró Mariano Pérez, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo y comunicador en el stream. Ante la consulta de Lautaro Maislin, cronista de C5N, sobre el futuro del Gobierno, Pérez respondió: "Con la nueva composición del Congreso, me parece que se vienen reformas muy interesantes".

Por otra parte, Maislin conversó unos instantes con un grupo de personas que hacían fila para ingresar al espacio, separado por vallas que cortaban la circulación del tráfico en uno de los puntos más neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un grupo que había viajado desde la provincia de Mendoza para presenciar por pantalla gigante la entrevista al presidente Milei. "Argentina será próspera", aseguró un joven que tenía tatuado en uno de sus brazos el símbolo de Las Fuerzas del Cielo.

"Yo me fui del país en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández. Hoy, gracias a Dios, mis dos padres están con trabajo, la economía se estabilizó y pude volver", dijo otro joven de la comitiva mendocina. "Argentina dejó de ser reconocida por la inflación y empezó a ser conocida por el milagro económico. En Hungría hablaban de cómo se estaban haciendo mejor las cosas", agregó sobre el país gobernado por Viktor Orbán, uno de los referentes mundiales de la ultraderecha.

