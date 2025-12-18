18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Consiguió aprobar el proyecto presupuestario en Diputados, pero chocó con un límite frente a dos temas sensibles. El rechazo al Capítulo 11 expuso las tensiones de la nueva mayoría, las maniobras de último momento y los límites del oficialismo, aun con una Cámara más favorable.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

X @DiputadosAR

El oficialismo logró este miércoles la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, apoyado en una mayoría de 132 votos, pero volvió a chocar con un límite político que ya se repitió tres veces en el año: incluso con una nueva conformación parlamentaria más favorable al Gobierno: se rechazó nuevamente avanzar sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.
Te puede interesar:

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

La votación general reflejó una ampliación del respaldo legislativo al Ejecutivo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Esa mayoría se construyó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo, un entramado de bloques y monobloques provinciales que le permitió al Gobierno sancionar el Presupuesto. Sin embargo, ese respaldo no alcanzó para sostener el capítulo más controvertido del proyecto.

Horas después de la aprobación en general, el Capítulo 11 del Presupuesto fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que dejó sin efecto la derogación de las dos leyes. Se trató de la tercera vez en el año que el Congreso —primero al sancionarlas, luego al insistirlas tras el veto presidencial y ahora al rechazar su eliminación dentro del Presupuesto— se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad, un hecho inédito incluso bajo una composición legislativa más afín al oficialismo.

El capítulo que expuso la estrategia del Gobierno

Desde el inicio del debate, el Capítulo 11, titulado “Otras disposiciones”, concentró el núcleo del conflicto político de la sesión. Allí, a través del artículo 75, el Gobierno había incluido la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad sin mencionarlas explícitamente, dentro de un paquete de normas heterogéneas que obligaba a votar el capítulo completo. La oposición denunció que se trataba de una maniobra para forzar a los aliados del oficialismo a acompañar una decisión que muchos de ellos habían rechazado meses atrás.

Minutos antes de la votación, el oficialismo intentó un último movimiento para blindar el capítulo y evitar deserciones. Sumó dos artículos nuevos al texto: uno sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de 2022, y otro referido al financiamiento del Poder Judicial. La incorporación de ambos puntos profundizó el rechazo opositor y terminó de tensar el recinto.

“Están agregando el financiamiento del Poder Judicial con la única finalidad de que, si algún juez osa cuestionar la votación del Capítulo 11, se le caiga la guita. Esto es una estafa institucional”, denunció Germán Martínez, quien acusó al Gobierno de convertir el artículo 75 en el eje de presión sobre aliados y tribunales.

Desde el propio PRO también hubo críticas al método elegido. Cristian Ritondo cuestionó la inclusión del artículo sobre la Ciudad de Buenos Aires en ese capítulo y advirtió: “Si lo ponemos para ver si conseguimos más votos, hay que ser un poco más leales y decir esto va acá y esto va allá”.

Una mayoría apuntalada por provincias y fondos

La caída del Capítulo 11 dejó al descubierto los límites de la mayoría construida por el oficialismo. Si bien el Gobierno logró articular el apoyo de bloques provinciales y aliados circunstanciales para aprobar el Presupuesto en general, ese respaldo se mostró frágil cuando la votación puso en primer plano el contenido más sensible del proyecto.

En ese entramado político sobrevoló el reparto de Aportes del Tesoro Nacional, que en las semanas previas a la sesión se incrementó de manera significativa y benefició a gobernadores de provincias clave para el oficialismo, como Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta. El refuerzo de fondos y las concesiones en agendas provinciales, como la promesa de habilitar cambios en la ley de Glaciares para distritos con fuerte interés minero, fueron leídas en el recinto como parte de la negociación que permitió consolidar los 132 votos afirmativos en la votación general, pero no alcanzaron para blindar la derogación de las leyes.

El resultado final dejó una postal elocuente: el Gobierno consiguió el Presupuesto 2026 y celebró una nueva mayoría parlamentaria, pero volvió a fracasar en su intento de avanzar sobre dos políticas sensibles. Aun con aliados nuevos y una Cámara más favorable, universidades y discapacidad volvieron a marcar un límite político que el oficialismo no logró cruzar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

play

Hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso durante la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

play

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo"

El pan dulce es uno de los clásicos de la mesa navideña.

Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

últimas noticias

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Hace 1 hora
La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

Hace 2 horas
El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Hace 3 horas
Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River.

Juan Fernando Quintero, agradecido a River: "Para mí es el Real Madrid"

Hace 3 horas
El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Hace 3 horas