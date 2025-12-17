Una publicación de Javier Milei en Instagram generó tensión diplomática con Brasil El Presidente compartió en sus redes sociales una ilustración que muestra a Brasil, Venezuela y Colombia como una vasta favela y al resto de los países de Sudamérica como una región de ciudades modernas y prósperas. El gobierno de Lula da Silva reaccionó a través de su ministro Guilherme Boulos. Por + Seguir en







Milei sigue provocando en redes sociales.

El presidente Javier Milei desencadenó un nuevo cruce diplomático con Brasil tras compartir en sus redes sociales una ilustración que contrasta geográficamente a Sudamérica. En la imagen, el sector oriental del continente —donde se ubica Brasil— es representado como una vasta "favela", mientras que el sector occidental, liderado por Argentina, se muestra como una región de ciudades modernas y prósperas.

La reacción del gobierno de Lula da Silva no se hizo esperar a través de Guilherme Boulos, jefe de la Secretaría General de la Presidencia. El funcionario brasileño condenó la publicación al afirmar en la red social X: “El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso”. El posteo original, que circuló inicialmente en cuentas libertarias antes de ser replicado por el mandatario, ya no se encuentra disponible debido al vencimiento de las historias de Instagram.

Boulos profundizó sus críticas hacia la figura de Milei, vinculando el mensaje con su posicionamiento ideológico. "Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio", sentenció el ministro brasileño, evidenciando el profundo distanciamiento entre las dos principales economías del Mercosur.

El episodio coincide con un clima de entusiasmo en el entorno de Milei tras la reciente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. El mandatario argentino fue uno de los primeros en saludar a su aliado ideológico e incluso lo recibió en la Casa Rosada, interpretando el triunfo del candidato de derecha como una validación de su proyecto político en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuilhermeBoulos/status/2000952075644244106&partner=&hide_thread=false Vergonhoso o ataque do presidente da Argentina ao povo brasileiro. Parece mais uma alucinação de quem se aconselha com vozes do além para tentar governar um país. Milei é a cara da extrema-direita: estupidez e preconceito. pic.twitter.com/3BFBtJJwU1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 16, 2025 Esta sintonía con Chile se suma a otros cambios de signo político en el continente que Milei celebra como propios. Entre ellos destaca la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz, lo que el Gobierno argentino percibe como un avance estratégico para el bloque de administraciones liberales en América del Sur.

De este modo, Argentina busca consolidar un eje regional junto a mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y José Mulino (Panamá). Este bloque se alinea con las políticas continentales impulsadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, marcando una fractura ideológica con el eje que representa Brasil.