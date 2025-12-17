17 de diciembre de 2025 Inicio
Una publicación de Javier Milei en Instagram generó tensión diplomática con Brasil

El Presidente compartió en sus redes sociales una ilustración que muestra a Brasil, Venezuela y Colombia como una vasta favela y al resto de los países de Sudamérica como una región de ciudades modernas y prósperas. El gobierno de Lula da Silva reaccionó a través de su ministro Guilherme Boulos.

Milei sigue provocando en redes sociales.

El presidente Javier Milei desencadenó un nuevo cruce diplomático con Brasil tras compartir en sus redes sociales una ilustración que contrasta geográficamente a Sudamérica. En la imagen, el sector oriental del continente —donde se ubica Brasil— es representado como una vasta "favela", mientras que el sector occidental, liderado por Argentina, se muestra como una región de ciudades modernas y prósperas.

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

La reacción del gobierno de Lula da Silva no se hizo esperar a través de Guilherme Boulos, jefe de la Secretaría General de la Presidencia. El funcionario brasileño condenó la publicación al afirmar en la red social X: “El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso”. El posteo original, que circuló inicialmente en cuentas libertarias antes de ser replicado por el mandatario, ya no se encuentra disponible debido al vencimiento de las historias de Instagram.

Boulos profundizó sus críticas hacia la figura de Milei, vinculando el mensaje con su posicionamiento ideológico. "Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio", sentenció el ministro brasileño, evidenciando el profundo distanciamiento entre las dos principales economías del Mercosur.

Esta sintonía con Chile se suma a otros cambios de signo político en el continente que Milei celebra como propios. Entre ellos destaca la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz, lo que el Gobierno argentino percibe como un avance estratégico para el bloque de administraciones liberales en América del Sur.

De este modo, Argentina busca consolidar un eje regional junto a mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y José Mulino (Panamá). Este bloque se alinea con las políticas continentales impulsadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, marcando una fractura ideológica con el eje que representa Brasil.

