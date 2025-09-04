Se trata de un estudio privado que midió la intención de voto de los bonaerenses en todas las secciones electorales. Además, la inseguridad y la situación económica encabezan los principales desafíos y preocupaciones de los ciudadanos.

A días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires se conoció la última encuesta que revela una victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza tanto en la general como en dos distritos claves.