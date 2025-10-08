8 de octubre de 2025 Inicio
El fuerte mensaje de Axel Kicillof contra Javier Milei: "No escuchó que debe rectificar el modelo económico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó el plan del Gobierno de La Libertad Avanza. "Fue masivamente rechazado en las urnas el último 7 de septiembre", aseguró.

Kicillof aseguró que Milei está fuera de la realidad.

Kicillof aseguró que Milei está "fuera de la realidad".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó que la sociedad se opuso al plan económico del presidente Javier Milei y le envió un mensaje en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, cuando el peronismo se impuso por 14 puntos sobre La Libertad Avanza.

"El rumbo económico que impone Javier Milei fue masivamente rechazado en las urnas. Sin embargo, es evidente que el Presidente no escuchó", afirmó el mandatario provincial en X, y remarcó que el modelo económico "está causando un tremendo daño económico, social y productivo".

"Pero no solo no escuchó sino que desde aquella contundente derrota, se dedicó a profundizar los peores rasgos de su Gobierno: sometimiento total al Presidente de Estados Unidos, más timba financiera y respaldo incondicional a un candidato financiado por el narcotráfico", enumeró.

"A toda esta lista sumó el decadente karaoke de la noche del lunes, un nuevo capítulo de la infamia que está protagonizando", agregó sobre la presentación de Milei en el Movistar Arena. "En medio de una crisis política, económica y social, vimos a un presidente fuera de la realidad, o en otra realidad", sostuvo.

Para ilustrar su punto, Kicillof señaló "dos terribles datos de la angustiante realidad que viven los argentinos mientras el Presidente juega a ser cantante". El primero es que "un 5,6% de las familias endeudadas con los bancos cayó en situación irregular", es decir, "cada vez más familias no pueden pagar la tarjeta o sus préstamos".

Este número se duplicó con respecto al mismo momento del año pasado, cuando era del 2,7%. El segundo dato, que se suma a esta "morosidad récord", indica que "entre diciembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de personas con una deuda superior a $200.000 saltó de 10 a 12,6 millones".

"Con Milei, las familias se tienen que endeudar cada vez más para pagar el supermercado y otros servicios básicos a los que no es posible renunciar. Pero ahora una proporción cada vez mayor no puede afrontar las deudas, multiplicando la angustia y las privaciones", subrayó.

"El próximo 26, hay que votar a la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana para poner al Presidente en la realidad y para defender nuestro futuro. No estamos condenados al karaoke ni a la pesadilla libertaria, hay otro camino", concluyó.

