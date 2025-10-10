Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix Este estreno estadounidense de 2024 está siendo furor en la popular plataforma de streaming y captó más suscriptores.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, con el correr de los meses siguen ingresando más estrenos que se convierten en tendencia rápidamente y llegan a las más vistas en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, en este 2025 los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente y la convierten en la más consumida a nivel mundial.

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix. Un entretenimiento garantizado que te mantendrá atrapado de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la película que causa furor en Netflix El todopoderoso Kong y el temible Godzilla se enfrentarán contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. Las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, y la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler oficial 2

Reparto de Godzilla y Kong: El nuevo imperio Kaylee Hottle como Jia

como Jia Rebecca Hall como Ilene Andrews

como Ilene Andrews Dan Stevens como Trapper

como Trapper Nicola Crisa como Student

como Student Brian Tyree Henry como Bernie Hayes

como Bernie Hayes Fala Chen como Iwi Queen

Rachel House como Hampton