Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, con el correr de los meses siguen ingresando más estrenos que se convierten en tendencia rápidamente y llegan a las más vistas en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, en este 2025 los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente y la convierten en la más consumida a nivel mundial.
Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix. Un entretenimiento garantizado que te mantendrá atrapado de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la película que causa furor en Netflix
El todopoderoso Kong y el temible Godzilla se enfrentarán contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. Las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, y la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.
Tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio
Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler oficial 2
Reparto de Godzilla y Kong: El nuevo imperio
- Kaylee Hottle como Jia
- Rebecca Hall como Ilene Andrews
- Dan Stevens como Trapper
- Nicola Crisa como Student
- Brian Tyree Henry como Bernie Hayes
- Fala Chen como Iwi Queen
- Mercy Cornwall
- Rachel House como Hampton
imagen-de-godzilla-y-kong-el-nuevo-imperio-1