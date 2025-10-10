11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos arremetió contra Javier Milei: "La situación es completamente peligrosa porque estamos hablando de un presidente amateur"

En su editorial habitual, la periodista criticó al Gobierno por la manera en la que se decidió la renuncia de la candidatura de José Luis Espert y el swap por 20.000 millones de dólares que aprobó el Tesoro de Estados Unidos: "Milei está viviendo en Narnia", sostuvo.

Por

"Esta gente no tiene idea o les chupa un reverendo huevo", dijo Pazos su editorial sobre el gobierno de Javier Milei.

La periodista Nancy Pazos realizó su habitual análisis político y económico en Inteligencia Artesanal, su programa que conduce semanalmente en C5N, donde calificó a Javier Milei como un "Presidente amateur", tanto por su manejo desprolijo sobre la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, como así también por haber acordado con el Tesoro de Estados Unidos un swap por veinte mil millones de dólares. "Esta gente no tiene idea o les chupa un reverendo huevo", arremetió contra el gobierno de La Libertad Avanza.

Te puede interesar:

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

En el comienzo de la editorial que duró más de treinta minutos, Pazos puso contexto. Arrancó refiriéndose a las más de 48 horas, entre el viernes de la semana pasada y el último domingo, en los que Milei se tardó para decidir sobre la renuncia a la candidatura de Espert. "Milei demostró que ni su hermana lo puede desencaprichar, porque claramente Espert fue un capricho erroneo y personal que llevó hasta el limite del precipicio", arrancó la periodista.

Luego, la conductora de Inteligencia Artesanal contó los motivos que lo llevaron a aceptar la renuncia de la candidatura de Espert. "Le mostraron una encuesta trucha", dijo sobre un sondeo que anticipaba una supuesta y contundente derrota. "Si el entorno, cuando se ve acorralado, se complota para mentirle, porque no tienen otra forma de hacerlo entender, nosotros tenemos que estar dándonos cuenta de la gravedad de la situación", opinó Pazos.

"Milei está viviendo en Narnia. Milei está en otra galaxia. Ese es el Milei que vimos el lunes", dijo Pazos después sobre su presentación musical en el estadio Movistar Arena. "El acto le quitó tantos votos al oficialismo como la primera mancha por corrupción del Gobierno, que fue el criptogate", agregó en relación a la estafa por Libra.

"La situación es completamente peligrosa porque estamos hablando de un presidente amateur", opinó la periodista.

Pazos también arremetió contra su ex pareja, Diego Santilli, a quien Milei busca posicionar como la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, a partir de un tweet suyo en el que dijo "Horrible semana para ser kirchnerista".

"El tweet de Santilli revela para todos nosotros el lado oscuro de la luna: es el mundo en el que se están manejando. La argentina hoy, más que nunca, tiene a la gente viviendo en universos paralelos, en dos galaxias", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1976683424019529930&partner=&hide_thread=false

Nancy Pazos advirtió sobre la entrega de tierras raras y uranio a Estados Unidos

En la segunda parte de su editorial, Pazos se refirió a la otra noticia de mayor importancia para la actualidad local: el acuerdo de un swap por veinte mil millones de dólares, aprobado por el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Para los votantes del oficialismo, el rescate ameriano es la panacea. Ya estan festejando", comenzó. Luego, agregó: "Del otro lado, diria de este lado, genera todo tipo de dudas: recuerdos de un pasado reciente y de angustia".

"Ya no necesitamos preguntarnos qué va a hacer Caputo o el presidente del Banco Central. Ahora, hay que leer en inglés los tweets de Scott Bessent, que es el nuevo Virrey del Río de La Plata", remató Pazos. "Nunca vi algo tan impúdico y hay demasiado silencio alrededor", agregó.

"Nos están comprando barato y no lo digo yo. Lo dijo el Virret Bessent", anticipó Pazos antes de que se compartiera la entrevista en la que el Secretario del Tesoro norteamericano lo asegura de la misma manera. "Bessent intervino en el mercado de cambios y eso logró bajar el valor del dólar. Mañana cambia el gobierno o con este mismo gobierno se pelea, y pueden devaluar ellos solos, ¿se entiende el peligro?", marcó la periodista en su editorial semanal en Inteligencia Artesanal. "Hoy te ayudan y mañana te hunden si no haces lo que ellos quieren", aseguró.

Entre tales condiciones, Pazos se refirió a lo que el mismo Bessent anunció como una oportunidad: el acceso a las tierras raras y el uranio en Argentina.

"Darle la exclusividad a Estados Unidos en tierras raras y uranio, que son parte de la negociación del swap, es un error estrategico geopolitico, porque tanto uno como el otro pueden ser vectores de crecimiento para los proximos veinte años. Bessent lo dijo: están comprando barato y ¡no mintió!", sostuvo Pazos.

"Esta gente no tiene idea (del valor estratégico) o les chupa un reverendo huevo", cerró Pazos su editorial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

El acto de Javier Milei habló en la planta de Sidersa. 
play

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 

Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

La foto de Javier Milei junto a directivos de OpenAl. 

Milei junto a representantes de OpenAI: invertirán u$s25.000 millones para construir un mega data center de IA

Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU, afirmó Bessent.

Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

Rating Cero

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

últimas noticias

play

Nancy Pazos arremetió contra Javier Milei: "La situación es completamente peligrosa porque estamos hablando de un presidente amateur"

Hace 1 hora
Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Una famosa sufrió quemaduras en el cuerpo en una prueba de MasterChef Celebrity en Telefe

Hace 2 horas
La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Miguel Ángel Russo

Hace 3 horas
play
Lo Celso grita con alma y vida el único gol del partido.

Sin Messi, la Selección argentina cumplió y superó a Venezuela por 1-0 en Miami

Hace 4 horas
play

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Hace 4 horas