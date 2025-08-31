31 de agosto de 2025 Inicio
Elecciones en Corrientes: primer test de La Libertad Avanza tras el escándalo por coimas

En unos comicios complejos, con siete fórmulas y 58 boletas en el cuarto oscuro, 950.576 correntinos acuden a las urnas para elegir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

Por

Corrientes elige gobernador este domingo.

C5N

La provincia de Corrientes celebra este domingo desde las 8 una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, en lo que será la primera contienda electoral de La Libertad Avanza tras el escándalo de las coimas en discapacidad.

Los comicios se destacan por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21 del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.

Elecciones en Corrientes: las alianzas que participan

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
  • Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

Votó Ricardo Colombi en las elecciones en Corrientes

El exgobernador emitió su sufragio en la Escuela N 83 de Mercedes, de donde es oriundo. Luego de votar, dialogó unos minutos sólo con los medios locales y no con de la capital correntina, debido a "la campaña sucia que realizaron".

Ricardo Colombi elecciones voto Corrientes sufragio urna

