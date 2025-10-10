Se separó uno de los famosos más destacados del mundo de la moda El modelo estuvo durante cuatro años en pareja y explicó en detalle el motivo por el que no continuó su vínculo.







Otra separación en el mundo del espectáculo. Pexels

El modelo Hernán Drago confirmó su separación de María Belén Palenzuela tras cuatro años juntos y explicó los detalles sin problemas: "No sé si la palabra es separar... Hemos tenido una charla como dos personas adultas y nos distanciamos un poco".

Lejos de esquivar su relación amorosa, indicó: "Nunca se sabe, no es ni un sí ni un no, por lo menos en este corto plazo. Es muy pronto para decir eso porque no pudimos sentir y resentir desde la distancia".

"Son distintas maneras de ver las cosas ahora; distintas edades y proyectos. Yo tuve un año muy duro, hace un mes falleció mi papá y este año también murieron mi madrina y mi perrito de 15 años. Lo de la Locomotora también me dolió mucho", agregó.

Y agregó: "Fue un año cargado de cosas y, tal vez, desde ahí necesito estar solo. Uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno. Los extremos nunca están buenos... Soy agradecido, pero la carga laboral es un extremo. Trabajé toda la vida para poder estar en el lugar de demanda, ofertas y propuestas”.

"La charla fue así... Desde el amor, sé que no le puedo hacer bien a ella. No somos compatibles en este momento. Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón", explicó. También aseguró que no hubo un detonante puntual, ni terceros en discordia: “es esto personal que conté. Es lo mejor para los dos en este momento, es una decisión más inteligente que sentida".