Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

Este magnate enfrenta un complejo proceso judicial por su separación. Las acusaciones cruzadas y la disputa económica mantienen el caso en el centro de la atención mediática.

El productor y magnate David Geffen atraviesa uno de los divorcios más comentados de Hollywood, con una disputa legal que involucra cerca de 9.000 millones de dólares. El empresario, de 82 años y cofundador de DreamWorks , mantiene un enfrentamiento judicial con su joven esposo Donovan Michaels, un bailarín de 32 años que lo acusa de abuso y manipulación durante su relación.

Reconocido como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento, Geffen fue el responsable de impulsar carreras legendarias en la música y de producir éxitos cinematográficos como Rescatando al soldado Ryan y Shrek. Pese a eso, su vida personal volvió a quedar bajo el foco mediático, esta vez por un conflicto que mezcla dinero, poder y acusaciones cruzadas.

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016. Con denuncias , reclamos de manutención y declaraciones públicas de ambas partes , el caso promete convertirse en uno de los juicios más mediáticos del año en el mundo del espectáculo y los negocios.

David Geffen presentó su solicitud de divorcio en mayo de 2025 ante un tribunal de Los Ángeles, alegando “diferencias irreconciliables”. Su expareja, Donovan Michaels, respondió con una demanda por incumplimiento de contrato y daños, asegurando que el empresario lo dejó sin recursos ni vivienda al separarse.

En el expediente judicial, Michaels relata que conoció a Geffen a través de una aplicación de citas y que la primera vez que se vieron, el encuentro fue de carácter económico. En su testimonio sostiene que el magnate se aprovechó de su vulnerabilidad, lo introdujo en el consumo de drogas y lo sometió a situaciones de abuso físico y psicológico. También afirma que lo presionó a realizar tratamientos estéticos dolorosos y limitó sus oportunidades laborales como modelo y bailarín.

El joven asegura que inició una terapia de rehabilitación por adicciones y que, pese a haber intentado recomponer la relación, Geffen rechazó cualquier reconciliación. En respaldo a sus denuncias, cita reportes periodísticos que describen al productor como un empresario de carácter fuerte y con antecedentes de conflictos con figuras del espectáculo.

Por otra parte, el multimillonario sostiene que su exmarido busca desprestigiarlo y obtener un beneficio económico. Según documentos judiciales citados por el portal TMZ, Geffen ofreció pagarle 50.000 dólares mensuales durante un año como manutención y ya habría transferido 400.000 dólares entre efectivo y fondos para su tratamiento médico. Además, aseguró haberle proporcionado un departamento en Manhattan valuado en 15.000 dólares por mes y una colección de bienes personales valorada en 5 millones de dólares.

El empresario aclaró que no existió acuerdo prenupcial y que el matrimonio no generó propiedades compartidas, ya que se celebró cuando él ya se encontraba retirado de su actividad profesional. Según su versión, desde la ruptura desembolsó más de 6 millones de dólares y espera que la Justicia le permita finalizar el proceso lo antes posible. Mientras tanto, la causa continúa abierta y aún no hay una resolución definitiva sobre la división de su fortuna.