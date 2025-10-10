Con gol de Gio Lo Celso, la Selección argentina le gana 1-0 a Venezuela en Miami

De cara a la preparación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la Albiceleste encara una serie de amistosos en octubre para probar nuevos nombres en el equipo y afianzar a los ya conocidos.

Argentina juega con Venezuela en Miami, donde recibe un gran apoyo de los fanáticos.

El Toro Martínez y Julián Álvarez fueron titulares en la Selección.

Gio Lo Celso festeja su gol, junto a Tagliafico y el Toro Martínez.

Argentina le gana a Venezuela , en el Hard Rock Stadium de Miami, por el primer amistoso de la fecha doble FIFA de octubre. Sin Lionel Messi ni Franco Mastantuono , la Selección enfrenta al conjunto Vinotinto con mayoría de titulares y algunas sorpresas en el 11 titular. Dirige la árbitra estadounidense Tori Penso.

Sin Lionel Messi (en el palco tomando mate con Antonela Rocuzzo), cuidado por el cuerpo técnico que priorizó darle descanso , y con una baja sensible como Franco Mastantuono, desafectado de la gira por Estados Unidos por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, la Selección argentina salió a la cancha con la idea de darle rodaje a varios jugadores.

Con un emocionante minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa , enseguida la Argentina impuso su categoría ante la Vinotinto, que viene de la gran frustración de la no clasificación al Mundial y está en modo transición. Así, se hizo enorme la figura del arquero José Contreras .

El 1 de la Vinotinto se encargó de ahogarle el grito de gol a varios jugadores de la Selección. En el arranque, le tapó un remate potente del Toro Martínez; luego le sacó un derechazo esquinado a Nico Paz, que pegó en el palo; y sobre el final de la etapa inicial otra vez le negó el gol al delantero del Inter de Italia.

argentina venezuela miami El Toro Martínez y Julián Álvarez son titulares en la Selección.

Claro, Argentina fue más en todo el primer tiempo y la diferencia en el marcador iba a llegar por decantación. Previo a un jugadón de Venezuela, donde Gleiker Mendoza asistió a Alejandro Marqués, pero su cabezazo se fue desviado, apareció el tanto de la Albiceleste. Lo Celso recibió por izquierda de Lautaro y, tras una serie de errores defensivos, y definió al primer palo para el 1-0 frente a la Vinotinto.

Ya en el segundo tiempo, el encuentro entró en el terreno de amistoso. Con el ingreso de varios jugadores desde el banco, y el cambio de dibujo táctico, el partido cambió de nombres pero no de ritmo. Porque Venezuela no bajó los brazos y fue a buscar el empate, y casi lo encuentra gracias a un remate que dio en el travesaño del defensor Teo Quintero.

lo celso venezuela Giovani Lo Celso metió su cuarto gol con la Selección argentina. Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Argentina vs. Venezuela en Miami: las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Leonardo Balerdi), Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico (Nicolás González); Enzo Fernández (Alexis MacAllister), Leandro Paredes (Giovanni Simeone) y Giovani Lo Celso; Nico Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (Rodrigo De Paul). DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu (Carlos Faya), Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani; Cristian Casseres Jr, Telasco Segovia (Wikelman Carmona); Gleiker Mendoza, Juanpi Añor (Ronald Hernández), Kervin Andrade (Kevin Kelsy) y Alejandro Marqués (Matías Lacava). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Mirá el gol del amistoso entre la Selección argentina y Venezuela